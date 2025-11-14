$42.060.03
Администрация Трампа готовится депортировать около 80 украинцев - WP

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Администрация Трампа готовится депортировать украинцев, выдав окончательные приказы о возвращении их на родину. Первым могут депортировать 41-летнего Романа Суровцева, а в общей сложности речь идет о около 80 человек.

Администрация Трампа готовится депортировать около 80 украинцев - WP

Администрация Трампа готовится депортировать некоторых украинцев, выдав окончательные приказы о возвращении их на родину, поскольку правительство стремится увеличить депортации, а Украина укрепляет свои отношения с Вашингтоном.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Министерство юстиции США сообщило, что первым могут депортировать 41-летнего Романа Суровцева в Украину в ближайшее время. По словам адвокатов, иммиграционная служба может готовить вывоз "значительного количества" украинцев, некоторым задержанным говорят, что их могут отправить "военными рейсами в Украину или Польшу".

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что речь идет о около 80 людях, в отношении которых приняты окончательные решения о выдворении "из-за нарушения законодательства США".

Украинские власти, по словам советника президента Владимира Зеленского, готовы принимать депортированных. "США могут депортировать сколько угодно. Мы найдем им хорошее применение", — сказал советник на условиях анонимности.

Молодежь из Украины должна служить своей стране, а не уезжать в Германию - Мерц13.11.25, 19:19 • 19221 просмотр

Адвокаты Суровцева заявляют, что украинцы рискуют быть отправленными без возможности обжалования.

Федеральный судья Джеймс Хендрикс признал приказ о депортации Суровцева действующим, отметив, что его могут отправить также в Россию или третью страну, если Украина откажется его принять. Он также указал, что Украина сейчас "более склонна к сотрудничеству с Соединенными Штатами". Другая судья, Ада Браун, временно заблокировала депортацию, но позже отменила свое решение.

Суровцев прожил в США с детства, основал бизнес и воспитывает двоих детей. Он неоднократно заявлял о страхе перед возвращением в Украину. В четверг, по данным адвокатов, ICE пыталась вывезти его, но в конце концов вернула в изолятор.

Господин Суровцев не только столкнется с высокой вероятностью быть убитым российскими военными… он также столкнется с высокой вероятностью преследования со стороны украинских властей

- заявили его адвокаты в судебных документах.

Напомним:

Федеральный апелляционный суд признал недопустимым использование президентом Дональдом Трампом Закона о врагах-иностранцах 1798 года для депортации мигрантов. Депортация по законам военного времени является незаконной в США в настоящее время.

Алла Киосак

