14 листопада, 18:09 • 15244 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27242 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24585 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23120 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20703 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16120 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38837 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31582 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53250 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Новий прокурор Джорджії очолив справу проти Трампа щодо фальсифікації виборів

Київ • УНН

 • 2448 перегляди

Державний прокурор Джорджії Пітер Скандалакіс взяв під контроль кримінальну справу проти Дональда Трампа та його союзників щодо спроби підриву результатів виборів 2020 року. Це дозволяє продовжити розгляд справи 2023 року після дискваліфікації попереднього окружного прокурора.

Новий прокурор Джорджії очолив справу проти Трампа щодо фальсифікації виборів

У п’ятницю державний прокурор Джорджії Пітер Скандалакіс оголосив, що бере під контроль кримінальну справу проти президента США Дональда Трампа та кількох його союзників, яких звинувачують у спробі підриву результатів виборів 2020 року в штаті. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Призначення нового прокурора дозволяє продовжити розгляд справи 2023 року після дискваліфікації попереднього окружного прокурора Фані Вілліс.

Адміністрація Трампа готується депортувати близько 80 українців - WP14.11.25, 15:30 • 4898 переглядiв

З кількома прокурорами зв’язалися, і хоча всі вони були шанобливими та професійними, кожен із них відмовився від призначення

– заявив Скандалакіс. 

Він сам взяв на себе керівництво розслідуванням після того, як не зміг знайти заміну Вілліс. Адвокат Трампа Стів Садоу зазначив, що "справедливий та неупереджений розгляд призведе до закриття справи".

Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14.11.25, 19:31 • 4374 перегляди

Скандалакіс має право відхилити обвинувальний акт, і прецеденти вже існують: минулого року він вирішив не висувати звинувачення проти віцегубернатора Джорджії Берта Джонса за його дії під час спроб скасувати поразку Трампа. Нове призначення знаменує продовження гучного переслідування, але остаточний результат залишається невизначеним.

Трамп ініціює розслідування зв'язків Епштейна з політичними опонентами14.11.25, 18:25 • 2424 перегляди

Степан Гафтко

