Новий прокурор Джорджії очолив справу проти Трампа щодо фальсифікації виборів
Київ • УНН
Державний прокурор Джорджії Пітер Скандалакіс взяв під контроль кримінальну справу проти Дональда Трампа та його союзників щодо спроби підриву результатів виборів 2020 року. Це дозволяє продовжити розгляд справи 2023 року після дискваліфікації попереднього окружного прокурора.
У п’ятницю державний прокурор Джорджії Пітер Скандалакіс оголосив, що бере під контроль кримінальну справу проти президента США Дональда Трампа та кількох його союзників, яких звинувачують у спробі підриву результатів виборів 2020 року в штаті. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Призначення нового прокурора дозволяє продовжити розгляд справи 2023 року після дискваліфікації попереднього окружного прокурора Фані Вілліс.
З кількома прокурорами зв’язалися, і хоча всі вони були шанобливими та професійними, кожен із них відмовився від призначення
Він сам взяв на себе керівництво розслідуванням після того, як не зміг знайти заміну Вілліс. Адвокат Трампа Стів Садоу зазначив, що "справедливий та неупереджений розгляд призведе до закриття справи".
Скандалакіс має право відхилити обвинувальний акт, і прецеденти вже існують: минулого року він вирішив не висувати звинувачення проти віцегубернатора Джорджії Берта Джонса за його дії під час спроб скасувати поразку Трампа. Нове призначення знаменує продовження гучного переслідування, але остаточний результат залишається невизначеним.
