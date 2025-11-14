Новый прокурор Джорджии возглавил дело против Трампа по фальсификации выборов
Государственный прокурор Джорджии Питер Скандалакис взял под контроль уголовное дело против Дональда Трампа и его союзников по попытке подрыва результатов выборов 2020 года. Это позволяет продолжить рассмотрение дела 2023 года после дисквалификации предыдущего окружного прокурора.
В пятницу государственный прокурор Джорджии Питер Скандалакис объявил, что берет под контроль уголовное дело против президента США Дональда Трампа и нескольких его союзников, обвиняемых в попытке подрыва результатов выборов 2020 года в штате. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Назначение нового прокурора позволяет продолжить рассмотрение дела 2023 года после дисквалификации предыдущего окружного прокурора Фани Уиллис.
С несколькими прокурорами связались, и хотя все они были уважительными и профессиональными, каждый из них отказался от назначения
Он сам взял на себя руководство расследованием после того, как не смог найти замену Уиллис. Адвокат Трампа Стив Садоу отметил, что "справедливое и беспристрастное рассмотрение приведет к закрытию дела".
Скандалакис имеет право отклонить обвинительный акт, и прецеденты уже существуют: в прошлом году он решил не выдвигать обвинения против вице-губернатора Джорджии Берта Джонса за его действия во время попыток отменить поражение Трампа. Новое назначение знаменует продолжение громкого преследования, но окончательный результат остается неопределенным.
