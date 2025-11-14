$42.060.03
18:09 • 4988 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
16:09 • 12662 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39 • 15972 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 15110 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 14859 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 14317 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 29950 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 24474 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 48672 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30724 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Новый прокурор Джорджии возглавил дело против Трампа по фальсификации выборов

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Государственный прокурор Джорджии Питер Скандалакис взял под контроль уголовное дело против Дональда Трампа и его союзников по попытке подрыва результатов выборов 2020 года. Это позволяет продолжить рассмотрение дела 2023 года после дисквалификации предыдущего окружного прокурора.

Новый прокурор Джорджии возглавил дело против Трампа по фальсификации выборов

В пятницу государственный прокурор Джорджии Питер Скандалакис объявил, что берет под контроль уголовное дело против президента США Дональда Трампа и нескольких его союзников, обвиняемых в попытке подрыва результатов выборов 2020 года в штате. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Назначение нового прокурора позволяет продолжить рассмотрение дела 2023 года после дисквалификации предыдущего окружного прокурора Фани Уиллис.

Администрация Трампа готовится депортировать около 80 украинцев - WP14.11.25, 15:30 • 3232 просмотра

С несколькими прокурорами связались, и хотя все они были уважительными и профессиональными, каждый из них отказался от назначения

– заявил Скандалакис. 

Он сам взял на себя руководство расследованием после того, как не смог найти замену Уиллис. Адвокат Трампа Стив Садоу отметил, что "справедливое и беспристрастное рассмотрение приведет к закрытию дела".

Епископы США осудили иммиграционную политику Трампа, призвав к "реформе"14.11.25, 19:31 • 1146 просмотров

Скандалакис имеет право отклонить обвинительный акт, и прецеденты уже существуют: в прошлом году он решил не выдвигать обвинения против вице-губернатора Джорджии Берта Джонса за его действия во время попыток отменить поражение Трампа. Новое назначение знаменует продолжение громкого преследования, но окончательный результат остается неопределенным.

Трамп инициирует расследование связей Эпштейна с политическими оппонентами14.11.25, 18:25 • 1594 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Джорджия (штат США)
Reuters
Дональд Трамп