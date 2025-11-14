Трамп готовит сделку по продаже F-35 Саудовской Аравии – СМИ
Киев • УНН
США могут продать истребители F-35 Саудовской Аравии во время визита наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Белый дом во вторник. Сделки будут включать возможный контракт на F-35 и импорт СПГ, а также обсуждение доступа к чипам ИИ и ядерным технологиям.
Администрация Дональда Трампа может согласовать продажу истребителей F-35 Саудовской Аравии во время визита кронпринца Мухаммеда бин Салмана в Белый дом, который запланирован на вторник. Об этом Bloomberg сообщил американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, пишет УНН.
Детали
По словам чиновника, Трамп и Салман планируют подписать пакет экономических и оборонных соглашений, среди которых – возможный контракт на F-35 и договоренность по импорту СПГ. Детали соглашений пока не раскрываются.
Потенциальная продажа истребителей стала бы серьезным дипломатическим жестом на фоне усилий Вашингтона и Эр-Рияда углубить сотрудничество и стимулировать Саудовскую Аравию к присоединению к соглашениям Авраама. Саудовцы давно стремятся получить F-35, стоимость которых составляет около $100 млн за единицу.
Однако на пути сделки остаются препятствия: Израиль как единственная страна Ближнего Востока, имеющая эти самолеты, стремится сохранить технологическое преимущество, а Пентагон предупреждал о риске утечки технологий в Китай из-за оборонных связей Эр-Рияда с Пекином.
Во время переговоров Трамп и бин Салман также планируют обсудить доступ Саудовской Аравии к чипам ИИ и ядерным технологиям, ситуацию в Газе и будущие отношения королевства с Израилем.
Белый дом отказался комментировать информацию для Bloomberg.
