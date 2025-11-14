Трамп готовит сделку по продаже F-35 Саудовской Аравии – СМИ

США могут продать истребители F-35 Саудовской Аравии во время визита наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Белый дом во вторник. Сделки будут включать возможный контракт на F-35 и импорт СПГ, а также обсуждение доступа к чипам ИИ и ядерным технологиям.