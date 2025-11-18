$42.040.02
Трамп: США будут продавать истребители F-35 Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Дональд Трамп заявил о намерении одобрить продажу 48 истребителей F-35 Саудовской Аравии накануне встречи с наследным принцем. Эта сделка на миллиарды долларов может изменить баланс сил на Ближнем Востоке и вызвать сопротивление в Конгрессе США.

Трамп: США будут продавать истребители F-35 Саудовской Аравии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о намерении одобрить продажу истребителей F-35 Саудовской Аравии. Об этом он сказал 17 ноября в Белом доме накануне встречи с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Я скажу, что мы это сделаем. Мы будем продавать F-35

- заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Планируется передача 48 самолетов, сделка на миллиарды долларов уже прошла ключевой этап согласования в Пентагоне. Саудовская Аравия стремится модернизировать свои ВВС и противодействовать угрозам со стороны Ирана, добиваясь доступа к этим истребителям на протяжении многих лет.

Продажа F-35 Эр-Рияду станет значительным изменением американской политики и может повлиять на военный баланс на Ближнем Востоке, в частности на принцип "качественного военного превосходства" Израиля, который гарантирует, что Израиль получает самое современное оружие прежде чем другие государства региона. Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, которая уже почти десять лет имеет F-35 и создала несколько эскадрилий этих самолетов.

Сделка может встретить сопротивление в Конгрессе США, где часть законодателей выступает против углубления военного сотрудничества с Эр-Риядом, особенно после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Предыдущая администрация Байдена также рассматривала возможность передачи F-35 Саудовской Аравии в рамках более широкого дипломатического соглашения, предусматривавшего нормализацию отношений между Эр-Риядом и Израилем, однако тогда процесс не продвинулся.

Напомним

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут продать истребители F-35 Саудовской Аравии во время визита кронпринца Мухаммеда бин Салмана в Белый дом во вторник, 18 ноября. Сделки будут включать возможный контракт на F-35 и импорт СПГ, а также обсуждение доступа к чипам ИИ и ядерным технологиям.

Вита Зеленецкая

