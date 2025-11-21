Берлин и Париж требуют от оборонных компаний как можно быстрее согласовать будущее истребителя FCAS
Киев • УНН
Германия и Франция установили дедлайн до 18 декабря для авиационных концернов по программе FCAS/SCAF. Проект, который должен заменить истребители Rafale и Eurofighter после 2040 года, сталкивается с конфликтами по распределению работ и прав интеллектуальной собственности.
Берлин и Париж усиливают давление на оборонные компании, требуя к середине декабря согласовать будущее проблемного проекта истребителя FCAS, который уже несколько лет буксует из-за споров и задержек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Германия и Франция дали авиационным концернам дедлайн – до 18 декабря они должны выработать совместное решение по программе FCAS/SCAF, сообщили Reuters два осведомленных источника.
В проекте участвуют Dassault, Airbus и Indra, представляющие соответственно Францию, Германию и Испанию. FCAS должен стать заменой для истребителей Rafale и Eurofighter после 2040 года, однако с момента запуска в 2017-м система сталкивается с конфликтами по распределению работ и прав интеллектуальной собственности.
По словам источников, сейчас на столе – радикальные сценарии: от полного сворачивания программы до серьезного сокращения, включая возможное исключение разработки совместного истребителя. Окончательное политическое решение канцлер Фридрих Мерц и президент Эммануэль Макрон планируют принять до конца года.
Политический процесс неоднократно перекладывал ответственность от канцлера и президента на министров, а затем обратно на министерства и закупочные агентства. Французская политика стала более нестабильной и теперь компромисс должна найти именно промышленность
Берлин, в свою очередь, обвиняет Dassault в блокировании следующего этапа работ и стремлении получить доминирующую роль в программе. По данным источников, Франция требовала около 80% объема работ, хотя Dassault это отрицает. Второй источник указывает, что ВВС трех стран уже синхронизировали свои требования к будущему истребителю.
