Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 12903 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 18639 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 21444 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 20835 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25946 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16752 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17674 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16892 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 36155 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Берлин и Париж требуют от оборонных компаний как можно быстрее согласовать будущее истребителя FCAS

Киев • УНН

 • 2162 просмотра

Германия и Франция установили дедлайн до 18 декабря для авиационных концернов по программе FCAS/SCAF. Проект, который должен заменить истребители Rafale и Eurofighter после 2040 года, сталкивается с конфликтами по распределению работ и прав интеллектуальной собственности.

Берлин и Париж требуют от оборонных компаний как можно быстрее согласовать будущее истребителя FCAS
Фото: Dassault Aviation

Берлин и Париж усиливают давление на оборонные компании, требуя к середине декабря согласовать будущее проблемного проекта истребителя FCAS, который уже несколько лет буксует из-за споров и задержек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Германия и Франция дали авиационным концернам дедлайн – до 18 декабря они должны выработать совместное решение по программе FCAS/SCAF, сообщили Reuters два осведомленных источника. 

Высокая эффективность: украинские пилоты F-16 и Mirage-2000 нейтрализовали более 1600 целей РФ19.11.25, 14:11 • 3544 просмотра

В проекте участвуют Dassault, Airbus и Indra, представляющие соответственно Францию, Германию и Испанию. FCAS должен стать заменой для истребителей Rafale и Eurofighter после 2040 года, однако с момента запуска в 2017-м система сталкивается с конфликтами по распределению работ и прав интеллектуальной собственности.

Фото: Airbas
Фото: Airbas

По словам источников, сейчас на столе – радикальные сценарии: от полного сворачивания программы до серьезного сокращения, включая возможное исключение разработки совместного истребителя. Окончательное политическое решение канцлер Фридрих Мерц и президент Эммануэль Макрон планируют принять до конца года.

Индийский истребитель разбился во время демонстрационного полета на авиасалоне в Дубае: пилот погиб21.11.25, 15:58 • 2230 просмотров

Политический процесс неоднократно перекладывал ответственность от канцлера и президента на министров, а затем обратно на министерства и закупочные агентства. Французская политика стала более нестабильной и теперь компромисс должна найти именно промышленность 

– сообщили Reuters источники.
Фото: MDBA
Фото: MDBA

Берлин, в свою очередь, обвиняет Dassault в блокировании следующего этапа работ и стремлении получить доминирующую роль в программе. По данным источников, Франция требовала около 80% объема работ, хотя Dassault это отрицает. Второй источник указывает, что ВВС трех стран уже синхронизировали свои требования к будущему истребителю.

Трамп: США будут продавать истребители F-35 Саудовской Аравии18.11.25, 02:27 • 5243 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Столкновения
Dassault Rafale
Airbus
Еврофайтер Тайфун
Reuters
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Испания
Германия
Берлин