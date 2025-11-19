Высокая эффективность: украинские пилоты F-16 и Mirage-2000 нейтрализовали более 1600 целей РФ

С августа 2024 года украинские пилоты F-16 и Mirage-2000 перехватили более 1300 воздушных и поразили более 300 наземных целей оккупантов.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил ВС Украины.

Детали

За более чем год работы в украинском небе экипажи истребителей F-16 и Mirage-2000 продемонстрировали стабильно высокие результаты при отражении атак противника.

На счету именно F-16 более 1300 перехваченных воздушных целей! В частности, при отражении сегодняшнего удара пилотами перехвачено и сбито не менее 10 вражеских крылатых ракет. пилоты F-16 и Mirage-2000 - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Украинские летчики F-16 поразили более 300 наземных целей. Были ликвидированы сотни единиц вражеской техники, командные пункты, пункты управления БПЛА, склады боеприпасов и логистика врага.

В сообщении указано о необходимости достаточного количества бомб и ракет F-16.

Пилоты F-16 и наземный авиационный персонал ежесуточно работают в чрезвычайно сложных экстремальных условиях. И единственное, что сейчас на уме каждого – бесперебойная и своевременная поставка авиационных средств поражения от западных партнеров. - подчеркивает сообщение Воздушных Сил ВС Украины

