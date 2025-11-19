Высокая эффективность: украинские пилоты F-16 и Mirage-2000 нейтрализовали более 1600 целей РФ

$42.090.03
48.790.00
ukenru
12:10 • 7448 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
11:46 • 15069 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
11:37 • 13654 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
11:26 • 14066 просмотра
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на ТернопольPhoto
10:05 • 13196 просмотра
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
Эксклюзив
08:21 • 17155 просмотра
В Днепропетровской области учительница напала с ножом на сотрудницу лицея
Эксклюзив
08:06 • 30033 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
07:42 • 31071 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
19 ноября, 07:17 • 15084 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию: какие встречи ожидаютсяPhoto
19 ноября, 05:06 • 26908 просмотра
Трамп направил делегацию Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
62%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия ударила по энергетике: в нескольких областях ввели аварийные отключения света19 ноября, 05:59 • 25344 просмотра
В Тернополе 9 погибших, есть пострадавшие в ряде областей: Зеленский показал последствия атаки рф более 470 дронами и 48 ракетамиPhotoVideo07:35 • 13569 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto07:49 • 18129 просмотра
10 человек погибли из-за атаки рф на Тернополь, среди 37 пострадавших двенадцать детей, есть люди под завалами - МВДPhotoVideo08:10 • 21062 просмотра
До 12 возросло число жертв атаки рф на Тернополь, местами в городе превышение хлора в 6,5 раза - мэр09:24 • 11698 просмотра
публикации
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto12:04 • 11042 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
08:06 • 30024 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
07:42 • 31061 просмотра
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства18 ноября, 14:26 • 58275 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 76706 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Музыкант
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Тернополь
Соединённые Штаты
Польша
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto07:49 • 18369 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 27124 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 28550 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 46066 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 43452 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)
Дассо Мираж 2000
Boeing P-8 Poseidon

Высокая эффективность: украинские пилоты F-16 и Mirage-2000 нейтрализовали более 1600 целей РФ

Киев • УНН

 • 1746 просмотра

С августа 2024 года украинские пилоты F-16 и Mirage-2000 перехватили более 1300 воздушных и поразили более 300 наземных целей оккупантов. На счету F-16 более 1300 перехваченных воздушных целей и ликвидация сотен единиц вражеской техники.

Высокая эффективность: украинские пилоты F-16 и Mirage-2000 нейтрализовали более 1600 целей РФ

С августа 2024 года украинские пилоты F-16 и Mirage-2000 перехватили более 1300 воздушных и поразили более 300 наземных целей оккупантов.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил ВС Украины.

Детали

За более чем год работы в украинском небе экипажи истребителей F-16 и Mirage-2000 продемонстрировали стабильно высокие результаты при отражении атак противника.

На счету именно F-16 более 1300 перехваченных воздушных целей! В частности, при отражении сегодняшнего удара пилотами перехвачено и сбито не менее 10 вражеских крылатых ракет. пилоты F-16 и Mirage-2000

- говорится в сообщении ВС ВСУ.

Украинские летчики F-16 поразили более 300 наземных целей. Были ликвидированы сотни единиц вражеской техники, командные пункты, пункты управления БПЛА, склады боеприпасов и логистика врага.

Украина и Дания обсудили коалицию возможностей, речь шла о самолетах F16 и финансировании оборонпрома24.06.24, 18:25 • 24359 просмотров

В сообщении указано о необходимости достаточного количества бомб и ракет F-16.

Пилоты F-16 и наземный авиационный персонал ежесуточно работают в чрезвычайно сложных экстремальных условиях. И единственное, что сейчас на уме каждого – бесперебойная и своевременная поставка авиационных средств поражения от западных партнеров.

- подчеркивает сообщение Воздушных Сил ВС Украины

Напомним

Польша поднимала в воздух союзные истребители и самолет раннего радиолокационного обнаружения в ответ на ракетные удары россии по западным областям Украины

Дональд Трамп заявил о намерении одобрить продажу 48 истребителей F-35 Саудовской Аравии накануне встречи с наследным принцем. Эта сделка на миллиарды долларов может изменить баланс сил на Ближнем Востоке и вызвать сопротивление в Конгрессе США.

Самолеты-разведчики, ударные дроны и бомбардировщики на цифровой связи – технологический ответ на новые вызовы фронта12.11.25, 14:40 • 2892 просмотра

Игорь Тележников

Война в УкраинеПолитика
Техника
Война в Украине
Дассо Мираж 2000
Военно-воздушные силы Украины
F-16 Fighting Falcon