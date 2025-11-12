Самолеты-разведчики, ударные дроны и бомбардировщики на цифровой связи – технологический ответ на новые вызовы фронта
Киев • УНН
Кластер Brave1 поддерживает украинских производителей БПЛА технической экспертизой и грантовым финансированием. Более 10 украинских производителей успешно прошли испытания под действием РЭБ, их платформы уже дают результат на поле боя.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.
Подробности
Brave1 предоставляет производителям техническую экспертизу, грантовое финансирование и проводит тестирования. Такая помощь позволяет быстро масштабировать идеи в готовые боевые средства. Поддержка включает перевод разработок в эффективные и масштабируемые решения.
Более 10 украинских производителей успешно прошли очередные испытания от Brave1 под действием РЭБ. Эффективные и быстро масштабируемые самолеты-камикадзе, разведчики и бомбардировщики — это технологический ответ на требования поля боя
Эти средства помогают системно поражать российские штабы, логистические узлы и технику на десятки километров от линии фронта.
Напомним
