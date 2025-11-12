$42.010.06
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Самолеты-разведчики, ударные дроны и бомбардировщики на цифровой связи – технологический ответ на новые вызовы фронта

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Кластер Brave1 поддерживает украинских производителей БПЛА технической экспертизой и грантовым финансированием. Более 10 украинских производителей успешно прошли испытания под действием РЭБ, их платформы уже дают результат на поле боя.

Самолеты-разведчики, ударные дроны и бомбардировщики на цифровой связи – технологический ответ на новые вызовы фронта

Кластер Brave1 поддерживает украинских производителей БПЛА технической экспертизой, грантовым финансированием и тестированиями. Более 10 украинских производителей успешно прошли испытания под действием РЭБ – их платформы уже дают результат на поле боя.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

Подробности

Brave1 предоставляет производителям техническую экспертизу, грантовое финансирование и проводит тестирования. Такая помощь позволяет быстро масштабировать идеи в готовые боевые средства. Поддержка включает перевод разработок в эффективные и масштабируемые решения.

Более 10 украинских производителей успешно прошли очередные испытания от Brave1 под действием РЭБ. Эффективные и быстро масштабируемые самолеты-камикадзе, разведчики и бомбардировщики — это технологический ответ на требования поля боя

- говорится в сообщении.

Эти средства помогают системно поражать российские штабы, логистические узлы и технику на десятки километров от линии фронта.

Напомним

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Силы обороны Украины готовят удары по России, которые могут вызвать блэкауты.

Алла Киосак

