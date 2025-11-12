Літаки-розвідники, ударні дрони та бомбери на цифровому зв’язку – технологічна відповідь на нові виклики фронту
Київ • УНН
Кластер Brave1 підтримує українських виробників БпЛА технічною експертизою та грантовим фінансуванням. Понад 10 українських виробників успішно пройшли випробування під дією РЕБ, їхні платформи вже дають результат на полі бою.
Про це повідомляє УНН з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.
Деталі
Brave1 надає виробникам технічну експертизу, грантове фінансування та проводить тестування. Така допомога дозволяє швидко масштабувати ідеї в готові бойові засоби. Підтримка включає переведення розробок у ефективні й масштабовані рішення.
Понад 10 українських виробників успішно пройшли чергові випробування від Brave1 під дією РЕБ. Ефективні й швидко масштабовані літаки-камікадзе, розвідники та бомбери — це технологічна відповідь на вимоги поля бою
Ці засоби допомагають системно вражати російські штаби, логістичні вузли та техніку на десятки кілометрів від лінії фронту.
Нагадаємо
