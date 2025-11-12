$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20690 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50389 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46942 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50262 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48109 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44098 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60026 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62885 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82371 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132029 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Літаки-розвідники, ударні дрони та бомбери на цифровому зв’язку – технологічна відповідь на нові виклики фронту

Київ • УНН

 • 2402 перегляди

Кластер Brave1 підтримує українських виробників БпЛА технічною експертизою та грантовим фінансуванням. Понад 10 українських виробників успішно пройшли випробування під дією РЕБ, їхні платформи вже дають результат на полі бою.

Літаки-розвідники, ударні дрони та бомбери на цифровому зв’язку – технологічна відповідь на нові виклики фронту

Кластер Brave1 підтримує українських виробників БпЛА технічною експертизою, грантовим фінансуванням та тестуваннями. Понад 10 українських виробників успішно пройшли випробування під дією РЕБ – їхні платформи вже дають результат на полі бою.

Про це повідомляє УНН з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Деталі

Brave1 надає виробникам технічну експертизу, грантове фінансування та проводить тестування. Така допомога дозволяє швидко масштабувати ідеї в готові бойові засоби. Підтримка включає переведення розробок у ефективні й масштабовані рішення.

Понад 10 українських виробників успішно пройшли чергові випробування від Brave1 під дією РЕБ. Ефективні й швидко масштабовані літаки-камікадзе, розвідники та бомбери — це технологічна відповідь на вимоги поля бою

- йдеться у дописі.

Ці засоби допомагають системно вражати російські штаби, логістичні вузли та техніку на десятки кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що Сили оборони України готують удари по росії, які можуть спричинити блекаути.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Brave1
Михайло Федоров
Україна