Польща підняла літаки через масовану атаку на Україну: всі системи в підвищеній готовності
Київ • УНН
Польща підняла в повітря союзні винищувачі та літак раннього радіолокаційного виявлення у відповідь на ракетні удари росії по західних областях України. Наземні системи ППО та радіовиявлення Польщі приведені до максимальної готовності для забезпечення безпеки повітряного простору.
У середу, 19 листопада Польща підняла в повітря союзні винищувачі та літак раннього радіолокаційного виявлення через ракетні удари росії по західних областях України. Про це інформує оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, передає УНН.
Увага. У зв'язку з нападом РФ, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі діє польська та союзна авіація..Піднято в повітря чергові пари винищувачів та літак раннього радіолокаційного спостереження
Зазначається, що наземні системи протиповітряної оборони і радіовиявлення, як і системи далекомірної розвідки Польщі приведені до стану максимальної готовності.
У пресслужбі польської армії повідомили, що ці дії "мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист". Особливо це стосується районів, що прилягають до регіонів які під загрозою.
"Оперативне командування Збройних Сил контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування". - підкреслили в збройних силах.
Нагадаємо
У ніч проти 19 листопада в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що російська армія підняла в небо стратегічні бомбардувальники. Зафіксовано активність 6 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
