Польша подняла самолеты из-за массированной атаки на Украину: все системы в повышенной готовности
Киев • УНН
Польша подняла в воздух союзные истребители и самолет раннего радиолокационного обнаружения в ответ на ракетные удары россии по западным областям Украины. Наземные системы ПВО и радиообнаружения Польши приведены в максимальную готовность для обеспечения безопасности воздушного пространства.
В среду, 19 ноября, Польша подняла в воздух союзные истребители и самолет раннего радиолокационного обнаружения из-за ракетных ударов России по западным областям Украины. Об этом информирует оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, передает УНН.
Внимание. В связи с нападением РФ, которая осуществляет удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве действует польская и союзная авиация. Подняты в воздух дежурные пары истребителей и самолет раннего радиолокационного наблюдения
Отмечается, что наземные системы противовоздушной обороны и радиообнаружения, как и системы дальномерной разведки Польши приведены в состояние максимальной готовности.
В пресс-службе польской армии сообщили, что эти действия "носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту". Особенно это касается районов, прилегающих к регионам, находящимся под угрозой.
"Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию". - подчеркнули в вооруженных силах.
Напомним
В ночь на 19 ноября в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Воздушные Силы ВСУ сообщили, что российская армия подняла в небо стратегические бомбардировщики. Зафиксирована активность 6 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья".
