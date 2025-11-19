росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

$42.070.02
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 26968 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 27429 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
18 листопада, 16:46 • 28804 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
18 листопада, 14:29 • 36857 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
18 листопада, 14:10 • 48681 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 25125 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 25832 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26851 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 26433 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
В "днр" окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації через удари по ТЕС18 листопада, 17:14 • 5786 перегляди
Трамп приймає спадкоємного принца Саудівської Аравії: що знаменує візит та чого очікують сторони18 листопада, 18:05 • 4674 перегляди
Китайські астронавти опинилися в пастці на орбіті після використання їхнього корабля для порятунку18 листопада, 18:55 • 9506 перегляди
Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"Video23:06 • 11344 перегляди
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС02:01 • 4260 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 31357 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:10 • 48670 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 07:00 • 94862 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 08:19 • 124372 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 115114 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Педро Санчес
Джефф Безос
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Китай
Туреччина
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 13460 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 15503 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 16285 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 34483 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 36850 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
ATACMS
IRIS-T
Ту-95

росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Київ • УНН

 • 4504 перегляди

Вночі 19 листопада російська армія підняла в небо стратегічні бомбардувальники. Зафіксовано активність 6 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

У ніч проти 19 листопада російська армія підняла у небо стратегічні бомбардувальники. Виліт може бути бойовим. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України.

Відмічається активність 6-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область., рф) 

- йдеться у повідомленні.

"Слідкуйте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали в повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо

У ніч проти 19 листопада в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною18.11.25, 02:39 • 32664 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Ту-95
Повітряні сили Збройних сил України