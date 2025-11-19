росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС
Вночі 19 листопада російська армія підняла в небо стратегічні бомбардувальники. Зафіксовано активність 6 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
У ніч проти 19 листопада російська армія підняла у небо стратегічні бомбардувальники. Виліт може бути бойовим. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України.
Відмічається активність 6-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область., рф)
"Слідкуйте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали в повітряних силах ЗСУ.
У ніч проти 19 листопада в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
