У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною
Київ • УНН
Помічник генсека НАТО Борис Руге заявив, що в Альянсі немає єдиної позиції щодо можливості збиття російських ракет та безпілотників над Україною, навіть якщо вони загрожують союзникам. НАТО зосереджене на захисті повітряного простору країн-членів та підтримує Україну системами ППО.
В Альянсі поки не досягнуто єдиної позиції щодо можливості збивати російські ракети та безпілотники над територією України, навіть якщо вони становлять загрозу для союзників. Про це в інтерв’ю литовському виданню LRT заявив помічник генерального секретаря НАТО Борис Руге, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що наразі НАТО зосереджене на захисті повітряного простору та території країн-членів.
Деякі держави пропонують перехоплювати ракети, що наближаються до кордонів Альянсу, проте спільної позиції щодо цього питання поки немає.
Наразі немає намірів збивати в повітряному просторі України дрони чи балістичні ракети, що наближаються до нашого повітряного простору… ми ще не ухвалили такого рішення
Він підкреслив, що хоча НАТО обережно ставиться до втручання у повітряний простір України, Альянс продовжує активно підтримувати її оборону. Як приклад він навів передачу Німеччиною додаткових систем Patriot.
За словами Руге, ключові напрямки допомоги НАТО Україні включають:
- постачання систем ППО;
- передачу ракет та іншого оборонного обладнання;
- координацію допомоги між союзниками;
- посилення спроможностей України протидіяти російським ударам.
Помічник генерального секретаря НАТО запевнив, що Альянс "постійно працює", щоб забезпечити Україну засобами для захисту від російських повітряних атак.
Нагадаємо
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомив, що конфронтація між НАТО та рф у наступні роки може бути реалістичним сценарієм.
Прес-секретар президента росії дмитро пєсков заявив, у відповідь на попередження міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про можливий напад рф на НАТО, що росія "може вживати заходів для забезпечення безпеки". Але підкреслив, що москва не прагне конфронтації з країнами НАТО.
