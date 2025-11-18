У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною

В Альянсі поки не досягнуто єдиної позиції щодо можливості збивати російські ракети та безпілотники над територією України, навіть якщо вони становлять загрозу для союзників. Про це в інтерв’ю литовському виданню LRT заявив помічник генерального секретаря НАТО Борис Руге, передає УНН.

Зазначається, що наразі НАТО зосереджене на захисті повітряного простору та території країн-членів.

Деякі держави пропонують перехоплювати ракети, що наближаються до кордонів Альянсу, проте спільної позиції щодо цього питання поки немає.

Наразі немає намірів збивати в повітряному просторі України дрони чи балістичні ракети, що наближаються до нашого повітряного простору… ми ще не ухвалили такого рішення