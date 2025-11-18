У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною

$42.040.02
48.980.10
ukenru
17 листопада, 16:21 • 14754 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 28072 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 26190 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 27146 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 26175 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 21629 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 51062 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26072 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19870 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22393 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
68%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
САП просить взяти Чернишова під варту з альтернативою внесення 55 млн грн застави17 листопада, 16:01 • 5654 перегляди
Це передвоєнна ситуація: начальник Генштабу ЗС Польщі відреагував на диверсії та кібератаки17 листопада, 16:50 • 3118 перегляди
Колишнього лідера Валенсії допитують через смертельні повені в Іспанії17 листопада, 17:04 • 3222 перегляди
Обрання запобіжного заходу Чернишову: суд оголосив про паузу в засіданні до завтра17 листопада, 19:04 • 3362 перегляди
Вчені виявили загублений континент Землі, який зник 155 мільйонів років тому17 листопада, 19:09 • 5266 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 51066 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 85246 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 78426 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 135544 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 113148 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Чернишов
Олег Синєгубов
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Велика Британія
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 20879 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 29162 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 29696 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 23402 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 42563 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
C-130 Hercules
Bild

У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Помічник генсека НАТО Борис Руге заявив, що в Альянсі немає єдиної позиції щодо можливості збиття російських ракет та безпілотників над Україною, навіть якщо вони загрожують союзникам. НАТО зосереджене на захисті повітряного простору країн-членів та підтримує Україну системами ППО.

У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною

В Альянсі поки не досягнуто єдиної позиції щодо можливості збивати російські ракети та безпілотники над територією України, навіть якщо вони становлять загрозу для союзників. Про це в інтерв’ю литовському виданню LRT заявив помічник генерального секретаря НАТО Борис Руге, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що наразі НАТО зосереджене на захисті повітряного простору та території країн-членів.

Деякі держави пропонують перехоплювати ракети, що наближаються до кордонів Альянсу, проте спільної позиції щодо цього питання поки немає.

Наразі немає намірів збивати в повітряному просторі України дрони чи балістичні ракети, що наближаються до нашого повітряного простору… ми ще не ухвалили такого рішення

- сказав Руге.

Він підкреслив, що хоча НАТО обережно ставиться до втручання у повітряний простір України, Альянс продовжує активно підтримувати її оборону. Як приклад він навів передачу Німеччиною додаткових систем Patriot.

Польща та Румунія розгортають нову систему проти російських дронів - AP06.11.25, 12:59 • 3066 переглядiв

За словами Руге, ключові напрямки допомоги НАТО Україні включають:

  • постачання систем ППО;
    • передачу ракет та іншого оборонного обладнання;
      • координацію допомоги між союзниками;
        • посилення спроможностей України протидіяти російським ударам.

          Україні загрожує "вічна війна", якщо Європа не посилить тиск на росію – колишній генсек НАТО06.11.25, 14:25 • 3133 перегляди

          Помічник генерального секретаря НАТО запевнив, що Альянс "постійно працює", щоб забезпечити Україну засобами для захисту від російських повітряних атак.

          Нагадаємо

          Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомив, що конфронтація між НАТО та рф у наступні роки може бути реалістичним сценарієм.  

          Прес-секретар президента росії дмитро пєсков заявив, у відповідь на попередження міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про можливий напад рф на НАТО, що росія "може вживати заходів для забезпечення безпеки". Але підкреслив, що москва не прагне конфронтації з країнами НАТО.

          Європа не готова до атак російських БпЛА, наголошує комісар ЄС17.11.25, 12:06 • 2386 переглядiв

          Віта Зеленецька

          ПолітикаНовини Світу
          Техніка
          Повітряна тривога
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Державний кордон України
          НАТО
          MIM-104 Patriot
          Борис Пісторіус
          Німеччина
          Україна