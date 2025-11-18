В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной

В Альянсе пока не достигнута единая позиция относительно возможности сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, даже если они представляют угрозу для союзников. Об этом в интервью литовскому изданию LRT заявил помощник генерального секретаря НАТО Борис Руге, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас НАТО сосредоточено на защите воздушного пространства и территории стран-членов.

Некоторые государства предлагают перехватывать ракеты, приближающиеся к границам Альянса, однако общей позиции по этому вопросу пока нет.

Сейчас нет намерений сбивать в воздушном пространстве Украины дроны или баллистические ракеты, приближающиеся к нашему воздушному пространству… мы еще не приняли такого решения - сказал Руге.

Он подчеркнул, что хотя НАТО осторожно относится к вмешательству в воздушное пространство Украины, Альянс продолжает активно поддерживать ее оборону. В качестве примера он привел передачу Германией дополнительных систем Patriot.

По словам Руге, ключевые направления помощи НАТО Украине включают:

поставки систем ПВО;

передачу ракет и другого оборонного оборудования;

координацию помощи между союзниками;

усиление возможностей Украины противодействовать российским ударам.

Помощник генерального секретаря НАТО заверил, что Альянс "постоянно работает", чтобы обеспечить Украину средствами для защиты от российских воздушных атак.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил, что конфронтация между НАТО и РФ в следующие годы может быть реалистичным сценарием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, в ответ на предупреждение министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном нападении РФ на НАТО, что Россия "может принимать меры для обеспечения безопасности". Но подчеркнул, что Москва не стремится к конфронтации со странами НАТО.

