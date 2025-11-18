В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной

$42.040.02
48.980.10
ukenru
17 ноября, 16:21 • 14791 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 28181 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 26282 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 27236 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 26229 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 21650 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 51112 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26075 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19870 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22394 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
68%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умеров вернется в Украину, вероятно, в четверг - источник17 ноября, 16:11 • 2886 просмотра
Это предвоенная ситуация: начальник Генштаба ВС Польши отреагировал на диверсии и кибератаки17 ноября, 16:50 • 3202 просмотра
Бывшего лидера Валенсии допрашивают из-за смертельных наводнений в Испании17 ноября, 17:04 • 3304 просмотра
Избрание меры пресечения Чернышову: суд объявил о паузе в заседании до завтра17 ноября, 19:04 • 3442 просмотра
Ученые обнаружили затерянный континент Земли, исчезнувший 155 миллионов лет назад17 ноября, 19:09 • 5344 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 51112 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 85282 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 78460 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 135579 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 113178 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Чернышов
Олег Синегубов
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Великобритания
Днепр
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 20893 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 29178 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 29712 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 23418 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 42578 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Lockheed C-130 Hercules
Бильд

В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Помощник генсека НАТО Борис Руге заявил, что в Альянсе нет единой позиции относительно возможности сбития российских ракет и беспилотников над Украиной, даже если они угрожают союзникам. НАТО сосредоточено на защите воздушного пространства стран-членов и поддерживает Украину системами ПВО.

В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной

В Альянсе пока не достигнута единая позиция относительно возможности сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, даже если они представляют угрозу для союзников. Об этом в интервью литовскому изданию LRT заявил помощник генерального секретаря НАТО Борис Руге, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас НАТО сосредоточено на защите воздушного пространства и территории стран-членов.

Некоторые государства предлагают перехватывать ракеты, приближающиеся к границам Альянса, однако общей позиции по этому вопросу пока нет.

Сейчас нет намерений сбивать в воздушном пространстве Украины дроны или баллистические ракеты, приближающиеся к нашему воздушному пространству… мы еще не приняли такого решения

- сказал Руге.

Он подчеркнул, что хотя НАТО осторожно относится к вмешательству в воздушное пространство Украины, Альянс продолжает активно поддерживать ее оборону. В качестве примера он привел передачу Германией дополнительных систем Patriot.

Польша и Румыния разворачивают новую систему против российских дронов - AP06.11.25, 12:59 • 3066 просмотров

По словам Руге, ключевые направления помощи НАТО Украине включают:

  • поставки систем ПВО;
    • передачу ракет и другого оборонного оборудования;
      • координацию помощи между союзниками;
        • усиление возможностей Украины противодействовать российским ударам.

          Украине грозит "вечная война", если Европа не усилит давление на Россию – бывший генсек НАТО06.11.25, 14:25 • 3137 просмотров

          Помощник генерального секретаря НАТО заверил, что Альянс "постоянно работает", чтобы обеспечить Украину средствами для защиты от российских воздушных атак.

          Напомним

          Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил, что конфронтация между НАТО и РФ в следующие годы может быть реалистичным сценарием.  

          Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, в ответ на предупреждение министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном нападении РФ на НАТО, что Россия "может принимать меры для обеспечения безопасности". Но подчеркнул, что Москва не стремится к конфронтации со странами НАТО.

          Европа не готова к атакам российских БПЛА, подчеркивает комиссар ЕС17.11.25, 12:06 • 2386 просмотров

          Вита Зеленецкая

          ПолитикаНовости Мира
          Техника
          Воздушная тревога
          Военное положение
          Война в Украине
          Государственная граница Украины
          НАТО
          MIM-104 Patriot
          Борис Писториус
          Германия
          Украина