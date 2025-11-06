ukenru
12:10 • 920 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 6196 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
08:00 • 27657 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 27659 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 33390 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 48043 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38109 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32011 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 49465 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 49143 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Дипломатка

Польша и Румыния разворачивают новую систему против российских дронов - AP

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Польша и Румыния разворачивают новую американскую систему вооружения Merops для защиты от российских беспилотников, которая способна обнаруживать и приближаться к дронам, используя искусственный интеллект. Эта система, развернутая также в Дании, призвана укрепить оборону на восточном фланге НАТО после серии вторжений беспилотников в воздушное пространство альянса.

Польша и Румыния разворачивают новую систему против российских дронов - AP

Польша и Румыния развертывают новую систему вооружения для защиты от российских беспилотников после серии вторжений в воздушное пространство НАТО в последние месяцы, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

"Американская система Merops, которая достаточно компактна, чтобы поместиться в кузове пикапа среднего размера, способна обнаруживать беспилотники и приближаться к ним, используя искусственный интеллект для навигации в условиях помех спутниковой и электронной связи", - говорится в публикации.

Как сообщили Associated Press военные представители НАТО, помимо развертывания в Польше и Румынии, система Merops будет использоваться и Данией в рамках мер по укреплению обороны на восточном фланге альянса.

"Цель состоит в том, чтобы сделать границу с россией настолько хорошо вооруженной, чтобы силы москвы не думали о ее пересечении, от Норвегии на севере до Турции на юге", заявили официальные лица.

Потребность в таких технологиях обострилась после того, как в начале сентября около 20 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши. Многомиллионные самолеты подняли в воздух для реагирования на беспилотники, стоимость которых исчислялась десятками тысяч долларов.

Позже Румыния столкнулась с вторжением беспилотников, также дроны временно закрыли аэропорты в Копенгагене, Мюнхене, Берлине и Брюсселе. Также они были замечены вблизи военных баз в Бельгии и Дании.

Хотя происхождение беспилотников не всегда удавалось отследить до россии или связать их с войной в Украине, насущная потребность в усилении обороны очевидна. Длительная битва с беспилотниками - или полномасштабная война, как в Украине - истощит западные казны и ограниченные запасы ракет, пишет издание.

"Эта система обеспечивает очень точное обнаружение, - заявил полковник Марк Маклеллан, помощник начальника штаба операций Командования сухопутных войск НАТО. - Она способна нацеливаться на беспилотники и сбивать их, причем с минимальными затратами… Это намного дешевле, чем поднимать F-35 в воздух и сбивать их ракетой".

Беспилотники летают низко и медленно, что затрудняет их обнаружение радиолокационными системами, откалиброванными для обнаружения высокоскоростных ракет. Их также можно принять за птиц или самолеты. Система Merops, по словам официальных лиц НАТО, помогает устранить эти пробелы.

Merops, "по сути, управляет дронами против дронов", сказал Маклеллан, либо стреляя непосредственно по вражескому дрону, либо информация из системы может быть передана наземным или воздушным силам, чтобы они могли его сбить.

"Merops" дает командирам "определенное время, чтобы оценить угрозу и решить - стрелять или нет", сказал бригадный генерал Томас Ловин, заместитель начальника штаба операций Командования сухопутных войск НАТО.

Он добавил, что система может быть использована для защиты как критически важной инфраструктуры, такой как аэропорты, так и вооруженных сил, которые маневрируют в зоне боевых действий.

НАТО сейчас развертывает первые системы вдоль границ Польши и Румынии, а Дания также решила приобрести технологию Merops, сообщил Ловин.

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт инвестировал в Merops, но и он, и компания не проявляют особой публичности, отказываясь от интервью. Представители министерства обороны Польши и Румынии также отказались от публичных комментариев.

Военное руководство США в Европе также выступает за создание линии сдерживания на восточном фланге (Eastern Flank Deterrence Line) - эшелонированной зоны обороны вдоль границы НАТО, пишет издание.

Генерал Крис Донахью, командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке и глава Командования сухопутных войск НАТО, заявил в июле, что хочет создать сеть датчиков и систему командования и управления, которая будет работать почти с любым доступным оборудованием, позволяя заменять системы по мере их обновления или устаревания.

Юлия Шрамко

