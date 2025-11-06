Польша и Румыния разворачивают новую систему против российских дронов - AP

Польша и Румыния развертывают новую систему вооружения для защиты от российских беспилотников после серии вторжений в воздушное пространство НАТО в последние месяцы, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

"Американская система Merops, которая достаточно компактна, чтобы поместиться в кузове пикапа среднего размера, способна обнаруживать беспилотники и приближаться к ним, используя искусственный интеллект для навигации в условиях помех спутниковой и электронной связи", - говорится в публикации.

Как сообщили Associated Press военные представители НАТО, помимо развертывания в Польше и Румынии, система Merops будет использоваться и Данией в рамках мер по укреплению обороны на восточном фланге альянса.

"Цель состоит в том, чтобы сделать границу с россией настолько хорошо вооруженной, чтобы силы москвы не думали о ее пересечении, от Норвегии на севере до Турции на юге", заявили официальные лица.

Потребность в таких технологиях обострилась после того, как в начале сентября около 20 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши. Многомиллионные самолеты подняли в воздух для реагирования на беспилотники, стоимость которых исчислялась десятками тысяч долларов.

Позже Румыния столкнулась с вторжением беспилотников, также дроны временно закрыли аэропорты в Копенгагене, Мюнхене, Берлине и Брюсселе. Также они были замечены вблизи военных баз в Бельгии и Дании.

Хотя происхождение беспилотников не всегда удавалось отследить до россии или связать их с войной в Украине, насущная потребность в усилении обороны очевидна. Длительная битва с беспилотниками - или полномасштабная война, как в Украине - истощит западные казны и ограниченные запасы ракет, пишет издание.

"Эта система обеспечивает очень точное обнаружение, - заявил полковник Марк Маклеллан, помощник начальника штаба операций Командования сухопутных войск НАТО. - Она способна нацеливаться на беспилотники и сбивать их, причем с минимальными затратами… Это намного дешевле, чем поднимать F-35 в воздух и сбивать их ракетой".

Беспилотники летают низко и медленно, что затрудняет их обнаружение радиолокационными системами, откалиброванными для обнаружения высокоскоростных ракет. Их также можно принять за птиц или самолеты. Система Merops, по словам официальных лиц НАТО, помогает устранить эти пробелы.

Merops, "по сути, управляет дронами против дронов", сказал Маклеллан, либо стреляя непосредственно по вражескому дрону, либо информация из системы может быть передана наземным или воздушным силам, чтобы они могли его сбить.

"Merops" дает командирам "определенное время, чтобы оценить угрозу и решить - стрелять или нет", сказал бригадный генерал Томас Ловин, заместитель начальника штаба операций Командования сухопутных войск НАТО.

Он добавил, что система может быть использована для защиты как критически важной инфраструктуры, такой как аэропорты, так и вооруженных сил, которые маневрируют в зоне боевых действий.

НАТО сейчас развертывает первые системы вдоль границ Польши и Румынии, а Дания также решила приобрести технологию Merops, сообщил Ловин.

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт инвестировал в Merops, но и он, и компания не проявляют особой публичности, отказываясь от интервью. Представители министерства обороны Польши и Румынии также отказались от публичных комментариев.

Военное руководство США в Европе также выступает за создание линии сдерживания на восточном фланге (Eastern Flank Deterrence Line) - эшелонированной зоны обороны вдоль границы НАТО, пишет издание.

Генерал Крис Донахью, командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке и глава Командования сухопутных войск НАТО, заявил в июле, что хочет создать сеть датчиков и систему командования и управления, которая будет работать почти с любым доступным оборудованием, позволяя заменять системы по мере их обновления или устаревания.

Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе