Європа не готова до атак російських БпЛА, наголошує комісар ЄС

Ексклюзив
12:28 • 18 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 6032 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
07:00 • 24685 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 18929 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 16294 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 19404 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 15834 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 25568 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41748 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 34263 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб17 листопада, 02:30 • 18218 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає17 листопада, 02:59 • 30247 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 10119 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 7410 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 4088 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 24682 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 68540 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 63420 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 119125 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 98609 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 7486 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 10157 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 16323 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 35622 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 119125 перегляди
Європа не готова до атак російських БпЛА, наголошує комісар ЄС

Київ • УНН

 844 перегляди

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс у Вільнюсі заявив, що Європа не готова виявляти та знищувати російські дрони економічно ефективними засобами. Він підкреслив необхідність включення України до загальної оборони.

Європа не готова до атак російських БпЛА, наголошує комісар ЄС

Комісар ЄС із оборони на виступі у Вільнюсі попередив, що виявляти російські дрони та знищувати їх економічно ефективними засобами Європі наразі складно, передає УНН із посиланням на DW та Wilno.TVP.

Деталі

Восени 2025 року, після низки інцидентів із прольоами безпілотників над Польщею та іншими країнами Європи, став очевидним факт не найкращого оснащення військових сил регіону у боротьбі проти безпілотних літальних апаратів. 

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, виступаючи у Вільнюсі, наголосив про цю проблему.

Чому нам знадобилося понад два роки і тригер російської провокації з дронами проти Польщі, а також проти країн Балтії та Румунії, щоб нарешті зрозуміти, що ми не готові виявляти російські дрони та знищувати їх економічно ефективними засобами?

- заявив Кубілюс.

Кубілюс також підкреслив, що європейським країнам, які намагаються надолужити згаяне, необхідно включити Україну та її "загартовані в боях" збройні сили чисельністю близько 800 000 осіб як ключовий елемент загальної оборони.

Над базою НАТО в Бельгії вночі помітили дрони, спроби зупинити їх були неефективними

"Якщо ми цього не зробимо, ми зробимо історичну помилку, яка зробить нас слабшою. І зробить Україну слабшою", - наголосив представник ЄС.

Довідка

У понеділок у Вільнюсі розпочаласья дводенна конференція з безпеки "Захист Балтики".

На заході обговорюються "найважливіші уроки війни росії в Україні", їхній вплив на оборону Балтійського регіону та практичні рішення, які можуть допомогти зміцнити безпеку регіону.

У заході беруть участь понад 500 експертів у галузі оборони та безпеки, політиків, дипломатів та представників збройних сил із Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Великобританії та США.

Конференція проходить у той час, коли країни ЄС вирішують, як боротися із загрозою на тлі проникнення на територію регіону низки безпілотників, а також входження двох російських літаків у повітряний простір Литви на кілька секунд.

Нагадаємо

Два російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви на 18 секунд, залетівши на 700 метрів поблизу Кибартаю. Рівень безпеки країни не змінився, а литовські служби та союзники НАТО відреагували належним чином.

Атаки рф, спрямовані на цивільне населення України, є воєнними злочинами - глава МЗС Бельгії

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Андрюс Кубілюс
Європейський Союз
Вільнюс
Європа
Румунія
Україна
Польща