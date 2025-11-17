Європа не готова до атак російських БпЛА, наголошує комісар ЄС

Комісар ЄС із оборони на виступі у Вільнюсі попередив, що виявляти російські дрони та знищувати їх економічно ефективними засобами Європі наразі складно, передає УНН із посиланням на DW та Wilno.TVP.

Деталі

Восени 2025 року, після низки інцидентів із прольоами безпілотників над Польщею та іншими країнами Європи, став очевидним факт не найкращого оснащення військових сил регіону у боротьбі проти безпілотних літальних апаратів.

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, виступаючи у Вільнюсі, наголосив про цю проблему.

Чому нам знадобилося понад два роки і тригер російської провокації з дронами проти Польщі, а також проти країн Балтії та Румунії, щоб нарешті зрозуміти, що ми не готові виявляти російські дрони та знищувати їх економічно ефективними засобами? - заявив Кубілюс.

Кубілюс також підкреслив, що європейським країнам, які намагаються надолужити згаяне, необхідно включити Україну та її "загартовані в боях" збройні сили чисельністю близько 800 000 осіб як ключовий елемент загальної оборони.

"Якщо ми цього не зробимо, ми зробимо історичну помилку, яка зробить нас слабшою. І зробить Україну слабшою", - наголосив представник ЄС.

Довідка

У понеділок у Вільнюсі розпочаласья дводенна конференція з безпеки "Захист Балтики".

На заході обговорюються "найважливіші уроки війни росії в Україні", їхній вплив на оборону Балтійського регіону та практичні рішення, які можуть допомогти зміцнити безпеку регіону.

У заході беруть участь понад 500 експертів у галузі оборони та безпеки, політиків, дипломатів та представників збройних сил із Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Великобританії та США.

Конференція проходить у той час, коли країни ЄС вирішують, як боротися із загрозою на тлі проникнення на територію регіону низки безпілотників, а також входження двох російських літаків у повітряний простір Литви на кілька секунд.

Нагадаємо

Два російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви на 18 секунд, залетівши на 700 метрів поблизу Кибартаю. Рівень безпеки країни не змінився, а литовські служби та союзники НАТО відреагували належним чином.

