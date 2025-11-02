$42.080.01
Ексклюзив
10:54 • 10199 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
09:32 • 12760 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, повідомлено про підозруPhoto
Ексклюзив
08:00 • 21682 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 42766 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 72683 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 77648 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 102244 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 91529 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 44934 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 56849 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
Над базою НАТО в Бельгії вночі помітили дрони, спроби зупинити їх були неефективними

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Над бельгійською військовою базою НАТО Kleine-Brogel знову зафіксовано три БпЛА. Спроби заглушити або збити дрони виявилися безуспішними, поліція втратила сигнал після 20 кілометрів переслідування.

Над базою НАТО в Бельгії вночі помітили дрони, спроби зупинити їх були неефективними

У ніч на неділю, 2 жовтня, над бельгійською військовою базою НАТО Kleine-Brogel знову були помічені три БпЛА. Спроби стримати проліт дронів, виявилися неефективними, передає УНН із посиланням на RTBF.

Деталі

У Європі продовжують з'являтися інциденти, пов’язані з польотами дронів над стратегічними об’єктами. Минулої ночі БпЛА знов помітили над бельгійською військовою базою Кляйне-Брогель, яку використовує НАТО.

Відреагував міністр оборони Бельгії Тео Франкен. В інтерв'ю бельгійським ЗМІ посадовець зауважив, що черговий інцидент з дронами "дуже непокоїть, викликає занепокоєння". Також він пояснив, які зусилля було зроблено для протидії дронам над авіабазою Кляйне-Брогель.

Ми намагалися глушити дрон електронними засобами, ми намагалися збити його. Це було неефективно

- пояснив міністр.

Також дрони відстежувала поліція за допомогою гелікоптера та двох фургонів, і " в певний момент, після, здається, 20 кілометрів, вони втратили сигнал", - додав Тео Франкен. 

Поліція та секретна служба (ADIV) розпочали розслідування.

Довідка

Авіабаза Кляйне-Брогель у Лімбурзі, Фландрія – це база, яку займають Бельгійські ВПС, розгортаючи там ескадрильї F-16. На Кляйне-Брогель працює приблизно 1500 осіб, від пілотів до обслуговуючого персоналу.

База Кляйне-Брогель також є однією з п'яти військових баз, що використовуються Сполученими Штатами в Європі. 

Військова база в Кляйне-Брогелі, брала участь у щорічних навчаннях НАТО в жовтні. У цих навчаннях взяли участь близько 2000 військовослужбовців.

Також за непідтвердженими повідомленнями, військово-повітряна база є одним із місць у Європі, де зберігається ядерна зброя США.

Додамо

Дрони вже були помічені над базою Кляйне-Брогель раніше. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив зростання кількості інцидентів у Бельгії, пов'язаних з польотами дронів над стратегічними об'єктами. Посадовець наголосив на значній ролі, яку дрони відіграють в російсько-українській війні. Франкен наголосив, що Міністерство оборони його країни має підготуватися до подібної "війни дронів".

Нагадаємо

За останні місяці щонайменше десять європейських країн зафіксували вторгнення дронів у свій повітряний простір, що викликало занепокоєння та призвело до посилення заходів безпеки. Румунія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Литва, Естонія та Бельгія стали свідками цих інцидентів, деякі з яких пов'язують з росією.

НАТО вживатиме додаткових заходів для боротьби з дронами - Рютте15.10.25, 16:02 • 3015 переглядiв

Ігор Тележніков

