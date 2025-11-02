Над базою НАТО в Бельгії вночі помітили дрони, спроби зупинити їх були неефективними

У ніч на неділю, 2 жовтня, над бельгійською військовою базою НАТО Kleine-Brogel знову були помічені три БпЛА. Спроби стримати проліт дронів, виявилися неефективними, передає УНН із посиланням на RTBF.

Деталі

У Європі продовжують з'являтися інциденти, пов’язані з польотами дронів над стратегічними об’єктами. Минулої ночі БпЛА знов помітили над бельгійською військовою базою Кляйне-Брогель, яку використовує НАТО.

Відреагував міністр оборони Бельгії Тео Франкен. В інтерв'ю бельгійським ЗМІ посадовець зауважив, що черговий інцидент з дронами "дуже непокоїть, викликає занепокоєння". Також він пояснив, які зусилля було зроблено для протидії дронам над авіабазою Кляйне-Брогель.

Ми намагалися глушити дрон електронними засобами, ми намагалися збити його. Це було неефективно - пояснив міністр.

Також дрони відстежувала поліція за допомогою гелікоптера та двох фургонів, і " в певний момент, після, здається, 20 кілометрів, вони втратили сигнал", - додав Тео Франкен.

Поліція та секретна служба (ADIV) розпочали розслідування.

Довідка

Авіабаза Кляйне-Брогель у Лімбурзі, Фландрія – це база, яку займають Бельгійські ВПС, розгортаючи там ескадрильї F-16. На Кляйне-Брогель працює приблизно 1500 осіб, від пілотів до обслуговуючого персоналу.

База Кляйне-Брогель також є однією з п'яти військових баз, що використовуються Сполученими Штатами в Європі.

Військова база в Кляйне-Брогелі, брала участь у щорічних навчаннях НАТО в жовтні. У цих навчаннях взяли участь близько 2000 військовослужбовців.

Також за непідтвердженими повідомленнями, військово-повітряна база є одним із місць у Європі, де зберігається ядерна зброя США.

Додамо

Дрони вже були помічені над базою Кляйне-Брогель раніше. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив зростання кількості інцидентів у Бельгії, пов'язаних з польотами дронів над стратегічними об'єктами. Посадовець наголосив на значній ролі, яку дрони відіграють в російсько-українській війні. Франкен наголосив, що Міністерство оборони його країни має підготуватися до подібної "війни дронів".

Нагадаємо

За останні місяці щонайменше десять європейських країн зафіксували вторгнення дронів у свій повітряний простір, що викликало занепокоєння та призвело до посилення заходів безпеки. Румунія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Литва, Естонія та Бельгія стали свідками цих інцидентів, деякі з яких пов'язують з росією.

