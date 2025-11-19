росіяни атакували Харків 19 дронами: 32 постраждалих, серед них троє дітей (фото)

$42.070.02
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 20574 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 25000 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
18 листопада, 16:46 • 26577 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 35077 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 47001 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 24695 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 25619 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26688 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 26300 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
Вибухи пролунали у Дніпрі на тлі балістичної загрози18 листопада, 15:37 • 6998 перегляди
На Київщині викрито підпільне виробництво фальсифікату під відомими торговими марками на 20 млн грн PhotoVideo18 листопада, 15:41 • 12093 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 14432 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 12448 перегляди
Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"Video23:06 • 8452 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 30182 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 47007 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 93859 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 123411 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 114198 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Педро Санчес
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Китай
Туреччина
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 12477 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 14458 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 15929 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 33940 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 36310 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
ATACMS
IRIS-T
MIM-104 Patriot

росіяни атакували Харків 19 дронами: 32 постраждалих, серед них троє дітей (фото)

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Внаслідок російської атаки на Харків кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед яких троє дітей. За попередніми даними, ворог направив 19 БпЛА типу "Герань-2" по трьох районах міста. Внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок, гаражі, офісну будівлю та супермаркет. Один з прильотів зафіксовано на подвір'ї школи.

росіяни атакували Харків 19 дронами: 32 постраждалих, серед них троє дітей (фото)

До 32 людей збільшилася кількість постраждалих через атаку рф на Харків. Серед них троє дітей. За попередньою інформацією, ворог спрямував 19 БпЛА типу "Герань-2" по Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах міста. Пошкоджено житловий будинок, гаражі, офісну будівлю та супермаркет, евакуйовано 48 людей. Про це інформують Харківський міський голова Ігор Терехов, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.  

Кількість постраждалих в Харкові на цю хвилину - 32 людини

- написав Синєгубов о 02:01.

За його словами Терехова, один з прильотів прийшовся на подвірʼя школи у Слобідському районі.

За попередньою інформацією, ворог спрямував 19 БпЛА типу "Герань-2" по Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах міста. Постраждали 32 людини, серед них 9-річна та 13-річна дитини, а також 18-річна дівчина

- повідомив голова Харківської ОДА.

Шестеро постраждалих госпіталізовано. Усім надається кваліфікована медична допомога.

Як повідомив Олег Синєгубов, із задимленого під'їзду багатоповерхівки було евакуйовано 48 людей, серед яких троє дітей.

Пошкоджено щонайменше 10 цивільних автомобілів, а також розташований поруч житловий будинок. Сталося загоряння гаражів і даху офісної будівлі. Крім того, значних руйнувань зазнав супермаркет

- додав він.

На місці працюють усі профільні служби. Усунення наслідків триває.

Нагадаємо

В ніч на 19 листопада російські безпілотники атакували Харків. Один із безпілотників поцілив у дев’ятиповерхівку, після чого будівля загорілася. Також виникла пожежа в гаражах. Місцева влада повідомила про постраждалих.  

Раніше повідомлялося, що у Харкові до 22 зросла кількість постраждалих вніслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Серед постраждалих 13-річна дівчинка.

Віта Зеленецька

Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків