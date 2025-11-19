росіяни атакували Харків 19 дронами: 32 постраждалих, серед них троє дітей (фото)
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Харків кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед яких троє дітей. За попередніми даними, ворог направив 19 БпЛА типу "Герань-2" по трьох районах міста. Внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок, гаражі, офісну будівлю та супермаркет. Один з прильотів зафіксовано на подвір'ї школи.
До 32 людей збільшилася кількість постраждалих через атаку рф на Харків. Серед них троє дітей. За попередньою інформацією, ворог спрямував 19 БпЛА типу "Герань-2" по Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах міста. Пошкоджено житловий будинок, гаражі, офісну будівлю та супермаркет, евакуйовано 48 людей. Про це інформують Харківський міський голова Ігор Терехов, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість постраждалих в Харкові на цю хвилину - 32 людини
За його словами Терехова, один з прильотів прийшовся на подвірʼя школи у Слобідському районі.
За попередньою інформацією, ворог спрямував 19 БпЛА типу "Герань-2" по Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах міста. Постраждали 32 людини, серед них 9-річна та 13-річна дитини, а також 18-річна дівчина
Шестеро постраждалих госпіталізовано. Усім надається кваліфікована медична допомога.
Як повідомив Олег Синєгубов, із задимленого під'їзду багатоповерхівки було евакуйовано 48 людей, серед яких троє дітей.
Пошкоджено щонайменше 10 цивільних автомобілів, а також розташований поруч житловий будинок. Сталося загоряння гаражів і даху офісної будівлі. Крім того, значних руйнувань зазнав супермаркет
На місці працюють усі профільні служби. Усунення наслідків триває.
Нагадаємо
В ніч на 19 листопада російські безпілотники атакували Харків. Один із безпілотників поцілив у дев’ятиповерхівку, після чого будівля загорілася. Також виникла пожежа в гаражах. Місцева влада повідомила про постраждалих.
Раніше повідомлялося, що у Харкові до 22 зросла кількість постраждалих вніслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Серед постраждалих 13-річна дівчинка.