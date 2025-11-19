У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку: є постраждалі
Київ • УНН
В ніч на 19 листопада російські безпілотники атакували Харків. Під ударом 11 ворожих БпЛА опинилися Слобідський та Основ'янський райони міста, один із безпілотників поцілив у дев’ятиповерхівку, після чого будівля загорілася. Також виникла пожежа в гаражах. Є поранені.
У ніч проти 19 листопада росія атакувала безпілотниками місто Харків. Попередньо, БпЛА влучив у багатоповерхівку у Слобідському районі, а також біля одного з медичних закладів міста, є постраждалі. Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Близько опівночі 19 листопада мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під ударом ворожих дронів.
Харків під ударом ворожих дронів - у місті пролунали кілька вибухів, попередньо у Слобідському районі
За словами Олега Синєгубова, під ударом 11 ворожих БпЛА опинилися Слобідський та Основ'янський райони міста.
О 00:11 Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, зафіксоване влучання в багатоповерхівку у Слобідському районі, зайнялася пожежа.
Зафіксовано влучання в 9-поверховий будинок з подальшим загорянням
О 00:17 Харківський міський голова написав у своєму Telegram про постраждалого внаслідок ворожої атаки.
Також є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, є інформація про пораненого лікаря, пошкоджені самої будівлі та автомобілів
Він уточнив, що з постраждалого підʼїзду багатоповерхівки евакуйовано 22 людини
Пʼятеро людей зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу БпЛА. Всім надається висококваліфікована медична допомога
На місце ворожих ударів прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної швидкої допомоги.
Атака рф на Харківщину у ніч на 17 листопада: зруйновані будинки у Харкові та області, є загиблі і поранені17.11.25, 07:57 • 3298 переглядiв