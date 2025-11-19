$42.070.02
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
19:06 • 16158 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18:35 • 23050 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
18 листопада, 16:46 • 24829 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 33726 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 45598 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 24313 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 25471 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26588 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 26208 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку: є постраждалі

Київ • УНН

 • 902 перегляди

В ніч на 19 листопада російські безпілотники атакували Харків. Під ударом 11 ворожих БпЛА опинилися Слобідський та Основ'янський райони міста, один із безпілотників поцілив у дев’ятиповерхівку, після чого будівля загорілася. Також виникла пожежа в гаражах. Є поранені.

У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку: є постраждалі

У ніч проти 19 листопада росія атакувала безпілотниками місто Харків. Попередньо, БпЛА влучив у багатоповерхівку у Слобідському районі, а також біля одного з медичних закладів міста, є постраждалі. Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Близько опівночі 19 листопада мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під ударом ворожих дронів.

Харків під ударом ворожих дронів - у місті пролунали кілька вибухів, попередньо у Слобідському районі 

- йдеться у дописі.

За словами Олега Синєгубова, під ударом 11 ворожих БпЛА опинилися Слобідський та Основ'янський райони міста.

О 00:11 Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, зафіксоване влучання в багатоповерхівку у Слобідському районі, зайнялася пожежа.

Зафіксовано влучання в 9-поверховий будинок з подальшим загорянням

- додав Синєгубов.

О 00:17 Харківський міський голова написав у своєму Telegram про постраждалого внаслідок ворожої атаки.

Також є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, є інформація про пораненого лікаря, пошкоджені самої будівлі та автомобілів

- зазначив Терехов.

Він уточнив, що з постраждалого підʼїзду багатоповерхівки евакуйовано 22 людини

Пʼятеро людей зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу БпЛА. Всім надається висококваліфікована медична допомога

- повідомив Синєгубов.

На місце ворожих ударів прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної швидкої допомоги.

Атака рф на Харківщину у ніч на 17 листопада: зруйновані будинки у Харкові та області, є загиблі і поранені17.11.25, 07:57 • 3298 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків