Атака рф на Харківщину у ніч на 17 листопада: зруйновані будинки у Харкові та області, є загиблі і поранені

Внаслідок російського обстрілу Харківської області 16 листопада, є загиблі і поранені, також зруйновані житлові будинки і будівлі підприємств. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України і Харківську обласну прокуратуру. Деталі За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вночі 16 листопада росіяни завдали ракетних ударів по місту Балаклія Харківської області. Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу. За попередніми даними 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини. Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі - повідомили в ДСНС. Водночас в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 16 листопада БПЛА атакували Холодногірський район міста Харкова. Було пошкоджено територію футбольного майданчика, складське приміщення підприємства. Також була завдано авіаційного удару по селу Старовірівка Куп’янського району. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. 52-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Крім того, ворожі FPV-дрони вдарили по селу Лютівка Богодухівського району. Пошкоджено домоволодіння, знищено авто. Постраждали двоє чоловіків. Нагадаємо У ніч на 17 листопада росіяни атакували центральну частину Балаклії на Харківщині двома ракетами. Спочатку повідомлялось про загибель однієї людини і поранення п’ятьох, серед яких – дитина.