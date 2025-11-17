$42.040.02
Ексклюзив
07:00 • 1362 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
05:28 • 6480 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 6024 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 21481 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 39015 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 32537 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58876 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32355 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 36931 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 49557 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
Атака рф на Харківщину у ніч на 17 листопада: зруйновані будинки у Харкові та області, є загиблі і поранені

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Харківської області у ніч з 16 на 17 листопада загинули 3 особи, 13 постраждали, серед них 4 дитини. Зруйновано житлові будинки, дитячий садок та підприємства в Балаклії, Харкові, Старовірівці та Лютівці.

Атака рф на Харківщину у ніч на 17 листопада: зруйновані будинки у Харкові та області, є загиблі і поранені

Внаслідок російського обстрілу Харківської області 16 листопада, є загиблі і поранені, також зруйновані житлові будинки і будівлі підприємств. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України і Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вночі 16 листопада росіяни завдали ракетних ударів по місту Балаклія Харківської області. Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу.

За попередніми даними 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини. Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі

- повідомили в ДСНС.

Водночас в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 16 листопада БПЛА атакували Холодногірський район міста Харкова. Було пошкоджено територію футбольного майданчика, складське приміщення підприємства.

Також була завдано авіаційного удару по селу Старовірівка Куп’янського району. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. 52-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Крім того, ворожі FPV-дрони вдарили по селу Лютівка Богодухівського району. Пошкоджено домоволодіння, знищено авто. Постраждали двоє чоловіків.

Нагадаємо

У ніч на 17 листопада росіяни атакували центральну частину Балаклії на Харківщині двома ракетами. Спочатку повідомлялось про загибель однієї людини і поранення п’ятьох, серед яких – дитина.

Євген Устименко

