Кількість постраждалих від російського обстрілу Харкова зросла до 22, серед них 13-річна дівчинка
Київ • УНН
У Харкові 22 людей постраждали внаслідок російського обстрілу в ніч на 19 листопада. Серед них 13-річна дівчинка з гострою реакцією на стрес.
У Харкові до 22 зросла кількість постраждалих вніслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Серед постраждалих 13-річна дівчинка. Про це інформує голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість постраждалих на цю хвилину - 22 людини. Всім надається висококваліфікована медична допомога
За його словами, серед постраждалих є дитина.
Серед постраждалих внаслідок удару ворожих БпЛА - 13-річна дівчинка
Він додав, що у неї зафіксовано гостру реакцію на стрес.
Нагадаємо
В ніч на 19 листопада російські безпілотники атакували Харків. Під ударом 11 ворожих БпЛА опинилися Слобідський та Основ'янський райони міста, один із безпілотників поцілив у дев’ятиповерхівку, після чого будівля загорілася. Також виникла пожежа в гаражах. Місцева влада повідомила про постраждалих.