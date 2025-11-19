Висока ефективність: українські пілоти F-16 та Mirage-2000 нейтралізували понад 1600 цілей рф
Київ • УНН
З серпня 2024 року українські пілоти F-16 та Mirage-2000 перехопили понад 1300 повітряних та уразили понад 300 наземних цілей окупантів. На рахунку F-16 понад 1300 перехоплених повітряних цілей та ліквідація сотень одиниць ворожої техніки.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил ЗС України.
Деталі
За більш ніж рік роботи в українському небі, екіпажі винищувачів F-16 та Mirage-2000 продемонстрували стабільно високі результати під час відбиття атак противника.
На рахунку саме F-16 понад 1300 перехоплених повітряних цілей! Зокрема, під час відбиття сьогоднішнього удару пілотами перехоплено та збито щонайменше 10 ворожих крилатих ракет.пілоти F-16 та Mirage-2000
Українські льотчики F-16 уразили більше 300 наземних цілей. Було ліквідовано сотні одиниць ворожої техніки, командні пункти, пункти управління БпЛА, склади боєприпасів та логістику ворога.
У повідомленні зазначено про необхідність достатньої кількості бомб та ракет F-16.
Пілоти F-16 та наземний авіаційний персонал щодоби працюють в надзвичайно складних екстремальних умовах. І єдине, що зараз на думці кожного – безперебійне і своєчасне постачання авіаційних засобів ураження від західних партнерів.