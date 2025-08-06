Іспанія відмовилась від закупівлі новітніх F-35: замінять європейськими винищувачами
Київ • УНН
Іспанія відклала закупівлю американських винищувачів F-35, зосередившись на європейських варіантах. Країна планує модернізувати Eurofighter та інвестувати у майбутню систему FCAS.
Мадрид відклав на невизначений термін плани придбати американські винищувачі F-35 і тепер розглядає лише європейські варіанти, серед яких — модернізовані Eurofighter та майбутня система FCAS. Про це повідомляє POLITICO, пише УНН.
Деталі
Іспанія призупинила переговори зі США щодо придбання винищувачів-невидимок F-35 п’ятого покоління від компанії Lockheed Martin. Як повідомляє El Paіs, уряд країни ухвалив рішення шукати альтернативи серед європейських виробників.
У Міністерстві оборони Іспанії уточнили, що на поточному етапі ставка робиться на модернізовані Eurofighter для заміни старих літаків та на перспективну бойову авіаційну систему Future Combat Air System (FCAS), яка має надійти на озброєння в майбутньому.
Плани оновлення флоту винищувачів закладені у бюджет країни на 2023 рік – 6,25 млрд євро. Іспанські ВМС планують списати Harrier AV8B до 2030 року, а Повітряні сили готуються замінити застарілі McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Раніше для цих потреб розглядали F-35B та F-35A як проміжний варіант до появи FCAS.
Відмова Мадрида від американських літаків може стати серйозним ударом для Lockheed Martin, адже ще у 2017 році Іспанія надсилала запит на інформацію щодо F-35. Експерти не виключають, що такий крок посилить напруженість у відносинах зі США, особливо з огляду на критику прем’єр-міністром Педро Санчесом ініціативи президента Дональда Трампа щодо підвищення оборонних витрат НАТО до 5% ВВП.
Нагадаємо
В уряді Іспанії заявили, що не прогнозують жодних негативних наслідків через відмову досягати оборонних витрат на рівні 5% ВВП, які, як очікується, стануть новим орієнтиром країн НАТО.