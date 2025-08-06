Испания отказалась от закупки новейших F-35: заменят европейскими истребителями
Киев • УНН
Испания отложила закупку американских истребителей F-35, сосредоточившись на европейских вариантах. Страна планирует модернизировать Eurofighter и инвестировать в будущую систему FCAS.
Мадрид на неопределенный срок отложил планы по приобретению американских истребителей F-35 и теперь рассматривает только европейские варианты, среди которых — модернизированные Eurofighter и будущая система FCAS. Об этом сообщает POLITICO, пишет УНН.
Детали
Испания приостановила переговоры с США о приобретении истребителей-невидимок F-35 пятого поколения от компании Lockheed Martin. Как сообщает El País, правительство страны приняло решение искать альтернативы среди европейских производителей.
В Министерстве обороны Испании уточнили, что на текущем этапе ставка делается на модернизированные Eurofighter для замены старых самолетов и на перспективную боевую авиационную систему Future Combat Air System (FCAS), которая должна поступить на вооружение в будущем.
Планы обновления флота истребителей заложены в бюджет страны на 2023 год – 6,25 млрд евро. Испанские ВМС планируют списать Harrier AV8B до 2030 года, а Воздушные силы готовятся заменить устаревшие McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Ранее для этих нужд рассматривали F-35B и F-35A как промежуточный вариант до появления FCAS.
Отказ Мадрида от американских самолетов может стать серьезным ударом для Lockheed Martin, ведь еще в 2017 году Испания направляла запрос на информацию по F-35. Эксперты не исключают, что такой шаг усилит напряженность в отношениях с США, особенно учитывая критику премьер-министром Педро Санчесом инициативы президента Дональда Трампа по повышению оборонных расходов НАТО до 5% ВВП.
Напомним
В правительстве Испании заявили, что не прогнозируют никаких негативных последствий из-за отказа достигать оборонных расходов на уровне 5% ВВП, которые, как ожидается, станут новым ориентиром стран НАТО.