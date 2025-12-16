$42.250.05
Будущее европейского истребителя FCAS под вопросом: проект на €100 миллиардов на грани краха

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Программа создания истребителя пятого поколения FCAS между Францией, Германией и Испанией оказалась в глубоком кризисе из-за стратегических разногласий. Реализация проекта сейчас «очень маловероятна», а решение по нему, вероятно, будет отложено на 2026 год.

Будущее европейского истребителя FCAS под вопросом: проект на €100 миллиардов на грани краха
Фото: Reuters

Амбициозная программа создания истребителя пятого поколения FCAS, над которой совместно работают Франция, Германия и Испания, оказалась в глубоком кризисе. Источники сообщают, что реализация проекта сейчас «крайне маловероятна» из-за стратегических разногласий между Парижем и Берлином. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

На прошлой неделе встреча министров обороны трех стран не принесла ожидаемого прорыва. Вместо того чтобы объявить о переходе к следующему этапу на саммите ЕС в Брюсселе, стороны снова зашли в тупик.

Германия планирует заказать у США 15 истребителей F-35 на сумму 2,5 млрд евро21.10.25, 07:18 • 4173 просмотра

По данным трех информированных источников, окончательное решение, которое Германия стремилась принять до конца 2025 года, вероятно, будет отложено на 2026 год.

Dassault против Airbus: борьба за лидерство

Главным камнем преткновения остается конфликт интересов между промышленными гигантами. Французский подрядчик Dassault настаивает на своей ведущей роли в проекте, что категорически не устраивает немецкую сторону в лице корпорации Airbus. Кроме того, страны не могут прийти к согласию по ключевым компонентам системы:

  • Создание общего «боевого облака».
    • Разработки сопровождающих систем беспилотников.

      Разные потребности – разные самолеты

      Фундаментальная проблема заключается в различии военных доктрин. Франции нужен многоцелевой истребитель, способный базироваться на авианосцах и нести ядерное вооружение. В то же время Германия не имеет авианосного флота и уже сделала ставку на американские F-35 для выполнения ядерных миссий НАТО.

      Испания отказалась от закупки новейших F-35: заменят европейскими истребителями06.08.25, 16:12 • 3245 просмотров

      Будущее программы зависит от того, готова ли Германия пересмотреть свою зависимость от импорта оружия из США

      – заявил руководитель Dassault, намекая на закупки Берлином американских технологий вместо поддержки европейских разработок.

      Проект FCAS должен был заменить истребители Rafale и Eurofighter к 2040 году, став основой воздушной безопасности Европы. Однако сейчас эксперты все чаще говорят о возможном распаде альянса, что может стать серьезным ударом по оборонной автономии Евросоюза.

      Берлин и Париж требуют от оборонных компаний как можно быстрее согласовать будущее истребителя FCAS21.11.25, 21:08 • 5458 просмотров

      Степан Гафтко

      ПолитикаНовости Мира
      Ядерное оружие
      Техника
      Dassault Rafale
      Airbus
      Еврофайтер Тайфун
      Lockheed Martin F-35 Lightning II
      Reuters
      НАТО
      Европейский Союз
      Брюссель
      Франция
      Испания