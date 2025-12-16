Будущее европейского истребителя FCAS под вопросом: проект на €100 миллиардов на грани краха
Киев • УНН
Программа создания истребителя пятого поколения FCAS между Францией, Германией и Испанией оказалась в глубоком кризисе из-за стратегических разногласий. Реализация проекта сейчас «очень маловероятна», а решение по нему, вероятно, будет отложено на 2026 год.
Амбициозная программа создания истребителя пятого поколения FCAS, над которой совместно работают Франция, Германия и Испания, оказалась в глубоком кризисе. Источники сообщают, что реализация проекта сейчас «крайне маловероятна» из-за стратегических разногласий между Парижем и Берлином. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
На прошлой неделе встреча министров обороны трех стран не принесла ожидаемого прорыва. Вместо того чтобы объявить о переходе к следующему этапу на саммите ЕС в Брюсселе, стороны снова зашли в тупик.
По данным трех информированных источников, окончательное решение, которое Германия стремилась принять до конца 2025 года, вероятно, будет отложено на 2026 год.
Dassault против Airbus: борьба за лидерство
Главным камнем преткновения остается конфликт интересов между промышленными гигантами. Французский подрядчик Dassault настаивает на своей ведущей роли в проекте, что категорически не устраивает немецкую сторону в лице корпорации Airbus. Кроме того, страны не могут прийти к согласию по ключевым компонентам системы:
- Создание общего «боевого облака».
- Разработки сопровождающих систем беспилотников.
Разные потребности – разные самолеты
Фундаментальная проблема заключается в различии военных доктрин. Франции нужен многоцелевой истребитель, способный базироваться на авианосцах и нести ядерное вооружение. В то же время Германия не имеет авианосного флота и уже сделала ставку на американские F-35 для выполнения ядерных миссий НАТО.
Будущее программы зависит от того, готова ли Германия пересмотреть свою зависимость от импорта оружия из США
Проект FCAS должен был заменить истребители Rafale и Eurofighter к 2040 году, став основой воздушной безопасности Европы. Однако сейчас эксперты все чаще говорят о возможном распаде альянса, что может стать серьезным ударом по оборонной автономии Евросоюза.
