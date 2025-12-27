Франция переходит на временное финансирование: Макрон подписал специальный закон о бюджете
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал специальный закон, позволяющий государственным институтам функционировать в начале 2026 года без принятого основного бюджета. Об этом сообщил Официальный журнал в субботу, пишет УНН.
Детали
Специальный законодательный инструмент позволяет правительству продолжать сбор налогов и обеспечивать работу министерств путем автоматического продления действия бюджета 2025 года на 2026 год. Это решение было принято парламентом единогласно во вторник после того, как сенаторы и члены совместного комитета не смогли прийти к согласию относительно проекта бюджета на следующий год.
Такая мера является вынужденной и временной. Она будет действовать до возобновления дебатов в парламенте относительно закона о финансах, которые запланированы на январь. Подобный механизм Франция уже применяла в прошлом году после выражения недоверия правительству Барнье.
Ограничение бюджетных расходов
Временный закон накладывает строгие ограничения на финансовую деятельность государства. Правительству запрещено вводить какие-либо новые налоги или увеличивать расходы по сравнению с уровнем 2025 года.
Это ограничение непосредственно касается и сектора обороны, который Эммануэль Макрон ранее определил приоритетным из-за российской угрозы. Любое увеличение финансирования военных нужд заблокировано до момента окончательного утверждения полноценного бюджета на 2026 год.
