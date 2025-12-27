$41.930.00
08:50 • 3290 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 15808 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 25996 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 61050 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 40254 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 42849 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 58128 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29190 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22842 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20205 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Франция переходит на временное финансирование: Макрон подписал специальный закон о бюджете

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Макрон обнародовал специальный закон, позволяющий государственным институтам функционировать в начале 2026 года без принятого основного бюджета. Это решение было принято парламентом единогласно после того, как не смогли прийти к согласию по проекту бюджета на следующий год.

Франция переходит на временное финансирование: Макрон подписал специальный закон о бюджете

Президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал специальный закон, позволяющий государственным институтам функционировать в начале 2026 года без принятого основного бюджета. Об этом сообщил Официальный журнал в субботу, пишет УНН.

Детали

Специальный законодательный инструмент позволяет правительству продолжать сбор налогов и обеспечивать работу министерств путем автоматического продления действия бюджета 2025 года на 2026 год. Это решение было принято парламентом единогласно во вторник после того, как сенаторы и члены совместного комитета не смогли прийти к согласию относительно проекта бюджета на следующий год.

Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции, несмотря на бюджетный кризис21.12.25, 21:45 • 9031 просмотр

Такая мера является вынужденной и временной. Она будет действовать до возобновления дебатов в парламенте относительно закона о финансах, которые запланированы на январь. Подобный механизм Франция уже применяла в прошлом году после выражения недоверия правительству Барнье.

Ограничение бюджетных расходов

Временный закон накладывает строгие ограничения на финансовую деятельность государства. Правительству запрещено вводить какие-либо новые налоги или увеличивать расходы по сравнению с уровнем 2025 года.

Это ограничение непосредственно касается и сектора обороны, который Эммануэль Макрон ранее определил приоритетным из-за российской угрозы. Любое увеличение финансирования военных нужд заблокировано до момента окончательного утверждения полноценного бюджета на 2026 год.

Спасение от «шатдауна»: Франция приняла чрезвычайный закон для финансирования государства в 2026 году23.12.25, 21:21 • 4112 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Эмманюэль Макрон