15 января, 14:15 • 11123 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
15 января, 13:18 • 19852 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
15 января, 08:19 • 51865 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 64604 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
15 января, 07:52 • 35788 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32895 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51963 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41757 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 43570 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 38502 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Правительство Франции готовит бюджет-2026 в обход парламента из-за саботажа депутатов

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Правительство Франции рассматривает возможность принятия бюджета на 2026 год без голосования из-за блокирования процесса крайне левыми и правыми партиями. Это решение может быть реализовано с помощью статьи 49.3 конституции или системы декретов.

Правительство Франции готовит бюджет-2026 в обход парламента из-за саботажа депутатов

Офис премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню заявил о невозможности принятия бюджета на 2026 год путем традиционного голосования. Причиной назвали действия крайне левых и крайне правых партий, которые блокируют процесс в Национальном собрании. В пятницу правительство предложит поправки к первоначальному проекту, но уже готовится применить альтернативные конституционные механизмы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Из-за отсутствия согласия правительство Франции может применить статью 49.3 конституции для принятия бюджета без голосования или воспользоваться системой декретов. Ранее Себастьян Лекорню обещал избегать таких методов, однако сейчас администрация называет это решение неизбежным.

Страны ЕС поддержали торговое соглашение с Mercosur, несмотря на сопротивление Франции09.01.26, 14:19 • 4855 просмотров

Этот продолжающийся саботаж теперь делает невозможным принятие Национальным собранием бюджета путем голосования, что делает неизбежным использование упрощенного парламентского инструмента для обеспечения того, чтобы Франция имела бюджет

- говорится в официальном сообщении канцелярии премьера.

Политический контекст и стабильность правительства

Сейчас страна функционирует по специальному временному законодательству. Несмотря на кризис, в офисе премьера считают, что правительство имеет достаточную поддержку, чтобы избежать вотума недоверия. В частности, в среду Себастьян Лекорню уже выдержал два голосования за отставку, поскольку инициативы ультраправых и ультралевых не были поддержаны социалистами.

К счастью, обсуждения бюджета в Национальном собрании и технические встречи показывают, что определенные группы - как в оппозиции, так и в правительстве - готовы двигаться вперед и стремятся обеспечить стране бюджет

- отметили в канцелярии.

Стоит напомнить, что два предыдущих главы правительства, Мишель Барнье и Франсуа Байру, потеряли должности именно из-за бюджетных разногласий. 

Франция переходит на временное финансирование: Макрон подписал специальный закон о бюджете27.12.25, 11:59 • 3556 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Франсуа Байру
Себастьен Лекорню
Bloomberg L.P.
Франция