Правительство Франции готовит бюджет-2026 в обход парламента из-за саботажа депутатов

Офис премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню заявил о невозможности принятия бюджета на 2026 год путем традиционного голосования. Причиной назвали действия крайне левых и крайне правых партий, которые блокируют процесс в Национальном собрании. В пятницу правительство предложит поправки к первоначальному проекту, но уже готовится применить альтернативные конституционные механизмы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Из-за отсутствия согласия правительство Франции может применить статью 49.3 конституции для принятия бюджета без голосования или воспользоваться системой декретов. Ранее Себастьян Лекорню обещал избегать таких методов, однако сейчас администрация называет это решение неизбежным.

Страны ЕС поддержали торговое соглашение с Mercosur, несмотря на сопротивление Франции

Этот продолжающийся саботаж теперь делает невозможным принятие Национальным собранием бюджета путем голосования, что делает неизбежным использование упрощенного парламентского инструмента для обеспечения того, чтобы Франция имела бюджет - говорится в официальном сообщении канцелярии премьера.

Политический контекст и стабильность правительства

Сейчас страна функционирует по специальному временному законодательству. Несмотря на кризис, в офисе премьера считают, что правительство имеет достаточную поддержку, чтобы избежать вотума недоверия. В частности, в среду Себастьян Лекорню уже выдержал два голосования за отставку, поскольку инициативы ультраправых и ультралевых не были поддержаны социалистами.

К счастью, обсуждения бюджета в Национальном собрании и технические встречи показывают, что определенные группы - как в оппозиции, так и в правительстве - готовы двигаться вперед и стремятся обеспечить стране бюджет - отметили в канцелярии.

Стоит напомнить, что два предыдущих главы правительства, Мишель Барнье и Франсуа Байру, потеряли должности именно из-за бюджетных разногласий.

Франция переходит на временное финансирование: Макрон подписал специальный закон о бюджете