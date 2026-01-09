Страны ЕС поддержали торговое соглашение с Mercosur, несмотря на сопротивление Франции

Страны Европейского Союза поддержали торговое соглашение с так называемым блоком стран Южной Америки Mercosur, прокладывая путь для подписания ЕС крупнейшего соглашения о свободной торговле на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Послы ЕС поддержали соглашение на встрече в Брюсселе в пятницу, несмотря на сопротивление Франции и ряда стран, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Для принятия просто требовалось квалифицированное большинство государств-членов ЕС.

Это решение означает, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, подпишет соглашение в Парагвае 12 января.

Соглашение, которое также включает Бразилию, Уругвай и Аргентину, завершит 25-летние переговоры об отмене пошлин и увеличении экспорта, создав интегрированный рынок с 780 миллионами потребителей. Однако соглашение оказалось очень спорным, особенно среди европейских фермеров, которые обеспокоены наплывом сельскохозяйственного импорта в ЕС.

Фермеры заблокировали тракторами Париж с Триумфальной аркой: протестуют против торгового соглашения ЕС с Mercosur

Фермеры протестовали в центре Парижа накануне решения, тогда как демонстрации состоялись в пятницу в Польше. Ирландия была среди стран, проголосовавших против соглашения, пишет издание.

Лидеры ЕС надеялись подписать соглашение на своем саммите в прошлом месяце, но оппозиция Италии в последнюю минуту, что стало решающим голосом, сорвала соглашение.

В конце концов, однако, Рим поддержал предложение на встрече в пятницу, отчасти из-за дополнительных денег, предложенных Еврокомиссией в начале этой недели фермерам в следующем долгосрочном бюджете ЕС, пишет издание.

Меры предосторожности, предложенные фермерам, также помогли повлиять на Италию. Среди них - обязательство начать расследование относительно возможного приостановления льготных пошлин в случае увеличения объемов импорта из Южной Америки или снижения цен по сравнению со средними показателями за три года.

После лоббирования таких стран, как Италия и Франция, а также Европейского парламента, порог, при котором будет начато это расследование, установлен на уровне 5%, по сравнению с последним предложением в 8%.

Франция, которая постоянно выступала против торгового соглашения, заявляя, что оно навредит европейским фермерам и потребителям, голосовала против соглашения.

"Франция благосклонно относится к международной торговле, но соглашение между ЕС и Mercosur - это соглашение из другой эпохи, которое слишком долго обсуждали на слишком устаревших принципах, - заявил президент Франции Эммануэль Макрон в посте в X в четверг вечером. - Это не оправдывает подвергание чувствительных и важных сельскохозяйственных секторов рискам для нашего продовольственного суверенитета".

Дополнение

Торговое соглашение между ЕС и Mercosur, которое также должен одобрить Европейский парламент, является крупнейшим из тех, которые когда-либо заключались в Брюсселе. Более двух десятилетий переговоры постоянно приостанавливались и возобновлялись, на фоне того, как официальные лица пытались успокоить обеспокоенность относительно защиты окружающей среды и стандартов агропродовольственной продукции для блока Mercosur. Однако такие страны, как Германия и Испания, решительно выступают за соглашение, которое откроет новые экспортные возможности.

По оценкам Bloomberg, соглашение будет способствовать развитию экономики Mercosur до 0,7%, а экономики Европы - на 0,1%. В геополитическом плане это также усилит влияние ЕС на регион, где Китай стал главным промышленным поставщиком и покупателем товаров, указывает издание.