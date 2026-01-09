Страны ЕС поддержали торговое соглашение с Mercosur, несмотря на сопротивление Франции

$42.990.27
50.180.25
ukenru
Эксклюзив
12:35 • 1876 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
11:53 • 6974 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 9774 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 11642 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 10279 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 11863 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 13189 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 21040 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"
9 января, 06:46 • 23844 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 73690 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4м/с
88%
731мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Комбинированная атака на Киев: 4 погибших, 19 пострадавших, повреждение инфраструктуры9 января, 03:31 • 8154 просмотра
Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится9 января, 05:44 • 4738 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 27406 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД07:16 • 19993 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 17210 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 45960 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 73690 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 49154 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 71948 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 98300 просмотра
Актуальные люди
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Львовская область
Львов
Соединённые Штаты
Днепр
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 52295 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 55027 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 77226 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 95828 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 136592 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
FIFA (серия видеоигр)

Страны ЕС поддержали торговое соглашение с Mercosur, несмотря на сопротивление Франции

Киев • УНН

 • 1212 просмотра

Страны ЕС поддержали торговое соглашение с блоком Mercosur, открывая путь к его подписанию на следующей неделе. Соглашение, завершающее 25-летние переговоры, создаст интегрированный рынок с 780 миллионами потребителей.

Страны ЕС поддержали торговое соглашение с Mercosur, несмотря на сопротивление Франции

Страны Европейского Союза поддержали торговое соглашение с так называемым блоком стран Южной Америки Mercosur, прокладывая путь для подписания ЕС крупнейшего соглашения о свободной торговле на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Послы ЕС поддержали соглашение на встрече в Брюсселе в пятницу, несмотря на сопротивление Франции и ряда стран, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Для принятия просто требовалось квалифицированное большинство государств-членов ЕС.

Это решение означает, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, подпишет соглашение в Парагвае 12 января.

Соглашение, которое также включает Бразилию, Уругвай и Аргентину, завершит 25-летние переговоры об отмене пошлин и увеличении экспорта, создав интегрированный рынок с 780 миллионами потребителей. Однако соглашение оказалось очень спорным, особенно среди европейских фермеров, которые обеспокоены наплывом сельскохозяйственного импорта в ЕС.

Фермеры заблокировали тракторами Париж с Триумфальной аркой: протестуют против торгового соглашения ЕС с Mercosur08.01.26, 16:47 • 3108 просмотров

Фермеры протестовали в центре Парижа накануне решения, тогда как демонстрации состоялись в пятницу в Польше. Ирландия была среди стран, проголосовавших против соглашения, пишет издание.

Лидеры ЕС надеялись подписать соглашение на своем саммите в прошлом месяце, но оппозиция Италии в последнюю минуту, что стало решающим голосом, сорвала соглашение.

В конце концов, однако, Рим поддержал предложение на встрече в пятницу, отчасти из-за дополнительных денег, предложенных Еврокомиссией в начале этой недели фермерам в следующем долгосрочном бюджете ЕС, пишет издание.

Меры предосторожности, предложенные фермерам, также помогли повлиять на Италию. Среди них - обязательство начать расследование относительно возможного приостановления льготных пошлин в случае увеличения объемов импорта из Южной Америки или снижения цен по сравнению со средними показателями за три года.

После лоббирования таких стран, как Италия и Франция, а также Европейского парламента, порог, при котором будет начато это расследование, установлен на уровне 5%, по сравнению с последним предложением в 8%.

Франция, которая постоянно выступала против торгового соглашения, заявляя, что оно навредит европейским фермерам и потребителям, голосовала против соглашения.

"Франция благосклонно относится к международной торговле, но соглашение между ЕС и Mercosur - это соглашение из другой эпохи, которое слишком долго обсуждали на слишком устаревших принципах, - заявил президент Франции Эммануэль Макрон в посте в X в четверг вечером. - Это не оправдывает подвергание чувствительных и важных сельскохозяйственных секторов рискам для нашего продовольственного суверенитета".

Дополнение

Торговое соглашение между ЕС и Mercosur, которое также должен одобрить Европейский парламент, является крупнейшим из тех, которые когда-либо заключались в Брюсселе. Более двух десятилетий переговоры постоянно приостанавливались и возобновлялись, на фоне того, как официальные лица пытались успокоить обеспокоенность относительно защиты окружающей среды и стандартов агропродовольственной продукции для блока Mercosur. Однако такие страны, как Германия и Испания, решительно выступают за соглашение, которое откроет новые экспортные возможности.

По оценкам Bloomberg, соглашение будет способствовать развитию экономики Mercosur до 0,7%, а экономики Европы - на 0,1%. В геополитическом плане это также усилит влияние ЕС на регион, где Китай стал главным промышленным поставщиком и покупателем товаров, указывает издание.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Парагвай
Республика Ирландия
Европейский парламент
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Аргентина
Уругвай
Бразилия
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Италия
Испания
Германия
Китай
Урсула фон дер Ляйен
Польша