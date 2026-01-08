Фермеры заблокировали тракторами Париж с Триумфальной аркой: протестуют против торгового соглашения ЕС с Mercosur

Французские фермеры в четверг заблокировали тракторами дороги в Париж и такие достопримечательности, как Триумфальная арка, в знак протеста против масштабного торгового соглашения, которое Европейский Союз должен подписать со странами Южной Америки, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Как указано, фермеры из правого союза Coordination Rurale призвали к протестам в Париже из-за опасений, что запланированное соглашение блока о свободной торговле с Mercosur переполнит ЕС дешевым импортом продуктов питания.

Они также протестовали против высоких затрат и чрезмерного местного регулирования и требовали прекращения правительственной политики истребления стад коров в ответ на высокозаразную болезнь крупного рогатого скота, которую они считают чрезмерной.

"Мы находимся между возмущением и отчаянием. У нас есть ощущение покинутости, и Mercosur является примером этого", – сказал Reuters под Эйфелевой башней Стефан Пеллетье, старший член союза Coordination Rurale.

Фермеры прорвали полицейские контрольно-пропускные пункты, чтобы попасть в город, проехав по Елисейским полям и заблокировав дорогу вокруг Триумфальной арки до рассвета, прежде чем собраться перед Национальным собранием Франции.

Председателя Национального собрания Яэль Браун-Пиве освистали и толкали, когда она вышла за ворота здания, чтобы поговорить с протестующими Coordination Rurale.

Десятки тракторов заблокировали автомагистрали, ведущие в столицу Франции, перед утренним часом пик, включая A13, ведущую в Париж из западных пригородов и Нормандии, что вызвало 150-километровые пробки, сообщила министр транспорта страны.

Фермеры из FNSEA и молодые фермерские профсоюзы присоединились к ним позже возле Эйфелевой башни в спокойной демонстрации.

"Мы собираемся импортировать продукцию из остального мира, которая не соответствует нашим стандартам – это невозможно, это неприемлемо. Поэтому мы остаемся мобилизованными, мы продолжаем", – сказал журналистам Арно Руссо, президент сельскохозяйственного союза FNSEA, имея в виду соглашение с Mercosur.

Протест усиливает давление на президента Франции Эммануэля Макрона и его правительство за день до того, как ожидается голосование стран-членов ЕС по торговому соглашению. Без большинства в парламенте любой политический промах Макрона рискует опасным вотумом недоверия в палате, пишет издание.

Франция уже давно является ярым противником торгового соглашения.

Несмотря на то, что Париж добился значительных уступок в последнюю минуту, торговое соглашение является политически "горячей картошкой" для правительства, поскольку в марте состоятся муниципальные выборы, а ультраправые имеют сильные шансы накануне выборов, на которых придется заменить Макрона в 2027 году, указывает издание.

"Этот договор все еще неприемлем", – сказала пресс-секретарь правительства Мод Брежон радиостанции France Info.

Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила в среду, что даже если члены ЕС поддержат соглашение, Франция будет продолжать бороться против него в Европейском парламенте, чье одобрение также будет необходимым для вступления соглашения в силу.

На этой неделе Европейская комиссия предложила выделить фермерам 45 миллиардов евро финансирования ЕС в следующем семилетнем бюджете блока и согласилась сократить импортные пошлины на некоторые удобрения, пытаясь завоевать благосклонность стран, которые колеблются в своей поддержке Mercosur.

Соглашение поддерживают такие страны, как Германия и Испания, и Еврокомиссия, похоже, была ближе к получению поддержки Италии. Поддержка соглашения Римом будет означать, что ЕС будет иметь голоса, необходимые для одобрения торгового соглашения даже без поддержки Франции, указывает издание.

Голосование по соглашению ожидается в пятницу.

