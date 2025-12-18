В Бельгии фермеры протестовали против свободной торговли с Южной Америкой, полиция разогнала активистов

В четверг, 28 декабря, в Брюссель съехались тысячи фермеров, которые вышли против соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (МЕРКОСУР). На митинге произошла стычка между полицией и правоохранителями, передает УНН со ссылкой на СМИ.

Почти 7300 демонстрантов и 1000 тракторов присутствуют в Европейском квартале Брюсселя в знак протеста против соглашения между ЕС и Меркосур. Демонстрация отправилась по улицам Брюсселя в начале дня, но в конце концов была разогнана, не дойдя до Люксембургской площади, как планировалось изначально, из-за чрезмерной напряженности

Отмечается, что на Люксембургской площади участники беспорядков бросали камни, брусчатку и картофель в полицию и здания Европейского парламента.

Кроме того, сообщается, что Люксембургская площадь уже практически пуста.

Десяткам полиции удалось быстро разогнать последних бунтовщиков. Большинство тракторов также покинули площадь. На узких улочках Европейского квартала продолжается игра в кошки-мышки с полицией. Около 15:40 офицеры все еще проводят охоту на протестующих. Они разоблачают конкретных участников фермерской демонстрации, которые неоднократно бросают вызов офицерам. Полиция установила периметр вокруг Люксембургской площади для поддержания порядка