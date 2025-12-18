$42.340.15
Эксклюзив
15:30 • 2632 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 4468 просмотра
14:57 • 4468 просмотра

Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 7120 просмотра
14:45 • 7120 просмотра

Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 15224 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 21514 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 10208 просмотра
12:00 • 10208 просмотра

НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 16575 просмотра
11:31 • 16575 просмотра

Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 16789 просмотра
11:15 • 16789 просмотра

ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 15189 просмотра
10:52 • 15189 просмотра

"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларов
18 декабря, 08:07 • 22943 просмотра
18 декабря, 08:07 • 22943 просмотра

Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
публикации
Эксклюзивы
В Бельгии фермеры протестовали против свободной торговли с Южной Америкой, полиция разогнала активистов

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Почти 7300 демонстрантов и 1000 тракторов присутствуют в Европейском квартале Брюсселя в знак протеста против соглашения между ЕС и Меркосур. Демонстрация отправилась по улицам Брюсселя в начале дня, но в конце концов была разогнана.

В Бельгии фермеры протестовали против свободной торговли с Южной Америкой, полиция разогнала активистов

В четверг, 28 декабря, в Брюссель съехались тысячи фермеров, которые вышли против соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (МЕРКОСУР). На митинге произошла стычка между полицией и правоохранителями, передает УНН со ссылкой на СМИ.

Почти 7300 демонстрантов и 1000 тракторов присутствуют в Европейском квартале Брюсселя в знак протеста против соглашения между ЕС и Меркосур. Демонстрация отправилась по улицам Брюсселя в начале дня, но в конце концов была разогнана, не дойдя до Люксембургской площади, как планировалось изначально, из-за чрезмерной напряженности 

- сообщают СМИ.

Отмечается, что на Люксембургской площади участники беспорядков бросали камни, брусчатку и картофель в полицию и здания Европейского парламента.

Кроме того, сообщается, что Люксембургская площадь уже практически пуста.

Десяткам полиции удалось быстро разогнать последних бунтовщиков. Большинство тракторов также покинули площадь. На узких улочках Европейского квартала продолжается игра в кошки-мышки с полицией. Около 15:40 офицеры все еще проводят охоту на протестующих. Они разоблачают конкретных участников фермерской демонстрации, которые неоднократно бросают вызов офицерам. Полиция установила периметр вокруг Люксембургской площади для поддержания порядка 

- отмечают СМИ.

Напомним

Саммит лидеров ЕС начался с задержкой из-за переговоров Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты с фермерами. Лидеры обсуждают финансирование Украины, оборонную готовность и торговое соглашение с Mercosur.

Павел Башинский

Новости Мира
Война в Украине
Столкновения
Антониу Кошта
Европейский парламент
Европейский Союз
Брюссель
Урсула фон дер Ляйен