ukenru
Вирішальний саміт лідерів ЄС щодо України стартував - із затримкою

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Саміт лідерів ЄС розпочався із затримкою через переговори Урсули фон дер Ляєн та Антоніу Кошти з фермерами. Лідери обговорюють фінансування України, оборонну готовність та торговельну угоду з Mercosur.

Вирішальний саміт лідерів ЄС щодо України стартував - із затримкою

Після того, як переговори щодо сільського господарства затримали роботу, сьогоднішній саміт лідерів ЄС розпочався, що підтвердили офіційні особи, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Розчарування серед лідерів ЄС зростало у четвер вранці після того, як президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта провели час на зустрічі з асоціацією фермерів Copa-Cogeca, залишивши глав держав та урядів чекати близько години, пише видання.

"Це неповага. Враховуючи сьогоднішній порядок денний, це просто абсурд", – сказав європейський чиновник виданню на тлі затримки старту саміту.

Зустріч з фермерами послідувала після того, як вони "проїхали тракторами магістральними дорогами" Брюсселя, "сигналячи та здіймаючи галас одразу після 7-ї ранку" за місцевим часом, протестуючи проти сільськогосподарської політики ЄС. Очікувалося, що сьогодні близько 10 000 фермерів з усіх 27 країн ЄС з'їдуться до європейського кварталу, а фермерське лобі Copa-Cogeca заявило, що це будуть найбільші фермерські протести, які Брюссель бачив у цьому столітті.

Тим часом, очікується, що саміт може затягнутися допізна, або й довше, на тлі того, як лідери ЄС обговорюють фінансування України, оборонну готовність та, попри те, що це не було в порядку денному, спірну торговельну угоду з країнами Mercosur.

Також перед самітом сьогодні вранці Ірландія провела сніданок з так званими країнами "Північної дев'ятки", вільним альянсом північно-балтійських країн.

"Як завжди, Дублін скористався нагодою, щоб поділитися традиційними стравами з делегаціями - і сьогодні це пиріжки з фаршем з Авоки у Віклоу. Ці смачні страви особисто приніс прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін", - пише видання.

Зі стартом саміту лідери ЄС офіційно розпочали дискусію, яку Урсула фон дер Ляєн передбачила як "інтенсивну".

Видання наводить чотири основні висновки з ранкових коментарів лідерів:

  • знайти спільну мову щодо репараційного кредиту буде непростим завданням. Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер все ще не відмовився від своїх застережень щодо плану за кілька хвилин до того, як вирушити за зачинені двері, щоб обговорити його;
    • "або одностайність, або провал". Або всі країни, включаючи Бельгію, погодяться використовувати російські активи для фінансування кредиту Україні, або цього не станеться, за словами головного дипломата ЄС Каї Каллас, яка сказала, що інші країни-члени ЄС чітко дали зрозуміти, що вони підтримають план лише за умови, що це зробить Бельгія;
      • незалежно від того, що станеться з активами, сьогодні буде досягнуто угоди про те, щоб надати Україні гроші, так чи інакше, наполягають лідери. Фон дер Ляєн, Кошта та інші пообіцяли, що цей саміт не завершиться без плану підтримки України на наступні два роки. ("план Б", який не користується великою популярністю, може передбачати використання спільних запозичень ЄС);
        • попри те, що офіційно угода Mercosur не внесена до порядку денного, вона може бути розглянута сьогодні. Франція та Італія хочуть відкласти голосування щодо схвалення створення гігантської зони вільної торгівлі з країнами Південної Америки. Але фон дер Ляєн, яка має вирушити до Бразилії через кілька днів, щоб підписати угоду, сказала, що «надзвичайно важливо, щоб ми отримали зелене світло».

          Юлія Шрамко

          ПолітикаНовини Світу
          Війна в Україні
          Ірландія
          Антоніу Кошта
          Європейська комісія
          Європейська рада
          Урсула фон дер Ляєн