Решающий саммит лидеров ЕС по Украине стартовал - с задержкой

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Саммит лидеров ЕС начался с задержкой из-за переговоров Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты с фермерами. Лидеры обсуждают финансирование Украины, оборонную готовность и торговое соглашение с Mercosur.

Решающий саммит лидеров ЕС по Украине стартовал - с задержкой

После того, как переговоры по сельскому хозяйству задержали работу, сегодняшний саммит лидеров ЕС начался, что подтвердили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Разочарование среди лидеров ЕС росло в четверг утром после того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта провели время на встрече с ассоциацией фермеров Copa-Cogeca, оставив глав государств и правительств ждать около часа, пишет издание.

"Это неуважение. Учитывая сегодняшнюю повестку дня, это просто абсурд", – сказал европейский чиновник изданию на фоне задержки старта саммита.

Встреча с фермерами последовала после того, как они "проехали тракторами по магистральным дорогам" Брюсселя, "сигналя и поднимая шум сразу после 7 утра" по местному времени, протестуя против сельскохозяйственной политики ЕС. Ожидалось, что сегодня около 10 000 фермеров из всех 27 стран ЕС съедутся в европейский квартал, а фермерское лобби Copa-Cogeca заявило, что это будут крупнейшие фермерские протесты, которые Брюссель видел в этом столетии.

Тем временем, ожидается, что саммит может затянуться допоздна, или даже дольше, на фоне того, как лидеры ЕС обсуждают финансирование Украины, оборонную готовность и, несмотря на то, что это не было в повестке дня, спорное торговое соглашение со странами Mercosur.

Также перед саммитом сегодня утром Ирландия провела завтрак с так называемыми странами "Северной девятки", свободным альянсом северо-балтийских стран.

"Как всегда, Дублин воспользовался возможностью, чтобы поделиться традиционными блюдами с делегациями - и сегодня это пирожки с фаршем от Avoca в Уиклоу. Эти вкусные блюда лично принес премьер-министр Ирландии Михал Мартин", - пишет издание.

Со стартом саммита лидеры ЕС официально начали дискуссию, которую Урсула фон дер Ляйен предсказала как "интенсивную".

Издание приводит четыре основных вывода из утренних комментариев лидеров:

  • найти общий язык по репарационному кредиту будет непростой задачей. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер все еще не отказался от своих оговорок по плану за несколько минут до того, как отправиться за закрытые двери, чтобы обсудить его;
    • "либо единогласие, либо провал". Либо все страны, включая Бельгию, согласятся использовать российские активы для финансирования кредита Украине, либо этого не произойдет, по словам главного дипломата ЕС Каи Каллас, которая сказала, что другие страны-члены ЕС четко дали понять, что они поддержат план только при условии, что это сделает Бельгия;
      • независимо от того, что произойдет с активами, сегодня будет достигнуто соглашение о том, чтобы предоставить Украине деньги, так или иначе, настаивают лидеры. Фон дер Ляйен, Кошта и другие пообещали, что этот саммит не завершится без плана поддержки Украины на следующие два года. ("план Б", который не пользуется большой популярностью, может предусматривать использование совместных заимствований ЕС);
        • несмотря на то, что официально соглашение Mercosur не внесено в повестку дня, оно может быть рассмотрено сегодня. Франция и Италия хотят отложить голосование по одобрению создания гигантской зоны свободной торговли со странами Южной Америки. Но фон дер Ляйен, которая должна отправиться в Бразилию через несколько дней, чтобы подписать соглашение, сказала, что «чрезвычайно важно, чтобы мы получили зеленый свет».

          Юлия Шрамко

          ПолитикаНовости Мира
          Война в Украине
          Республика Ирландия
          Антониу Кошта
          Европейская комиссия
          Европейский совет
          Урсула фон дер Ляйен