Ексклюзив
15:30 • 786 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 2588 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 5232 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 13757 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 20049 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 9580 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 15327 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 16205 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14958 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22676 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
У Бельгії фермери протестували проти проти вільної торгівлі з Південною Америкою, поліція розігнала активістів

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Майже 7300 демонстрантів та 1000 тракторів присутні в Європейському кварталі Брюсселя на знак протесту проти угоди між ЄС та Меркосур. Демонстрація вирушила вулицями Брюсселя на початку дня, але зрештою була розігнана.

У Бельгії фермери протестували проти проти вільної торгівлі з Південною Америкою, поліція розігнала активістів

У четвер, 28 грудня, до Брюсселя з'їхалися тисячі фермерів, які вийшли проти угоди щодо вільної торгівлі з країнами Південної Америки (МЕРКОСУР). На мітингу сталася сутичка між поліцією і правоохоронцями, передає УНН з посиланням на ЗМІ.

Майже 7300 демонстрантів та 1000 тракторів присутні в Європейському кварталі Брюсселя на знак протесту проти угоди між ЄС та Меркосур. Демонстрація вирушила вулицями Брюсселя на початку дня, але зрештою була розігнана, не дійшовши до площі Люксембурзької, як планувалося спочатку, через надмірну напруженість 

- повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що на Люксембурзькій площі учасники заворушень кидали каміння, бруківку та картоплю в поліцію та будівлі Європейського парламенту.

Окрім того, повідомляється, що Люксембургська площа вже практично порожня.

Десяткам поліції вдалося швидко розігнати останніх заворушень. Більшість тракторів також покинули площу. На вузьких вуличках Європейського кварталу триває гра в кішки-мишки з поліцією. Близько 15:40 офіцери все ще проводять полювання на протестувальників. Вони викривають конкретних учасників фермерської демонстрації, які неодноразово кидають виклик офіцерам. Поліція встановила периметр навколо площі Люксембурзької площі для підтримки порядку 

- зазначають ЗМІ.

Нагадаємо

Саміт лідерів ЄС розпочався із затримкою через переговори Урсули фон дер Ляєн та Антоніу Кошти з фермерами. Лідери обговорюють фінансування України, оборонну готовність та торговельну угоду з Mercosur.

Павло Башинський

Новини Світу
Війна в Україні
Сутички
Антоніу Кошта
Європейський парламент
Європейський Союз
Брюссель
Урсула фон дер Ляєн