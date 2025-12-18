У Бельгії фермери протестували проти проти вільної торгівлі з Південною Америкою, поліція розігнала активістів

У четвер, 28 грудня, до Брюсселя з'їхалися тисячі фермерів, які вийшли проти угоди щодо вільної торгівлі з країнами Південної Америки (МЕРКОСУР). На мітингу сталася сутичка між поліцією і правоохоронцями, передає УНН з посиланням на ЗМІ.

Майже 7300 демонстрантів та 1000 тракторів присутні в Європейському кварталі Брюсселя на знак протесту проти угоди між ЄС та Меркосур. Демонстрація вирушила вулицями Брюсселя на початку дня, але зрештою була розігнана, не дійшовши до площі Люксембурзької, як планувалося спочатку, через надмірну напруженість

Зазначається, що на Люксембурзькій площі учасники заворушень кидали каміння, бруківку та картоплю в поліцію та будівлі Європейського парламенту.

Окрім того, повідомляється, що Люксембургська площа вже практично порожня.

Десяткам поліції вдалося швидко розігнати останніх заворушень. Більшість тракторів також покинули площу. На вузьких вуличках Європейського кварталу триває гра в кішки-мишки з поліцією. Близько 15:40 офіцери все ще проводять полювання на протестувальників. Вони викривають конкретних учасників фермерської демонстрації, які неодноразово кидають виклик офіцерам. Поліція встановила периметр навколо площі Люксембурзької площі для підтримки порядку