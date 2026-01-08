Фермери заблокували тракторами Париж з Тріумфальною аркою: протестують проти торговельної угоди ЄС з Mercosur

$42.720.15
49.920.12
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 2952 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 6960 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 11324 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 9782 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 10117 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 9820 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 15627 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12465 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 47512 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 37561 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.5м/с
94%
730мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція разом з партнерами готує план дій на випадок захоплення Гренландії США8 січня, 07:04 • 5524 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас8 січня, 07:54 • 29292 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 28004 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo09:50 • 28571 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo12:02 • 12241 перегляди
Публікації
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
13:48 • 11324 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 63061 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 67857 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 71008 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 110136 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рівненська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 28013 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 35629 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 60721 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 79975 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 121490 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Fox News

Фермери заблокували тракторами Париж з Тріумфальною аркою: протестують проти торговельної угоди ЄС з Mercosur

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Французькі фермери заблокували дороги до Парижа та визначні місця, протестуючи проти торговельної угоди ЄС з Mercosur. Вони вимагають припинення урядової політики знищення стад корів.

Фермери заблокували тракторами Париж з Тріумфальною аркою: протестують проти торговельної угоди ЄС з Mercosur

Французькі фермери у четвер заблокували тракторами дороги до Парижа та такі визначні місця, як Тріумфальна арка, на знак протесту проти масштабної торговельної угоди, яку Європейський Союз має підписати з країнами Південної Америки, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як вказано, фермери з правої спілки Coordination Rurale закликали до протестів у Парижі через побоювання, що запланована угода блоку про вільну торгівлю з Mercosur переповнить ЄС дешевим імпортом продуктів харчування.

Вони також протестували проти високих витрат та надмірного місцевого регулювання та вимагали припинення урядової політики винищення стад корів у відповідь на високо заразну хворобу великої рогатої худоби, яку вони вважають надмірною.

"Ми знаходимося між обуренням та відчаєм. У нас є відчуття покинутості, і Mercosur є прикладом цього", – сказав Reuters під Ейфелевою вежею Стефан Пеллетьє, старший член спілки Coordination Rurale.

Фермери прорвали поліцейські контрольно-пропускні пункти, щоб потрапити до міста, проїхавши Єлисейськими полями та заблокувавши дорогу навколо Тріумфальної арки до світанку, перш ніж зібратися перед Національними зборами Франції.

Голову Національних зборів Яель Браун-Піве освистали та штовхали, коли вона вийшла за ворота будівлі, щоб поговорити з протестувальниками Coordination Rurale.

Десятки тракторів заблокували автомагістралі, що ведуть до столиці Франції, перед ранковою годиною пік, включаючи A13, що веде до Парижа із західних передмість та Нормандії, спричинивши 150-кілометрові затори, повідомила міністр транспорту країни.

Фермери з FNSEA та молоді фермерські профспілки приєдналися до них пізніше біля Ейфелевої вежі в спокійній демонстрації.

"Ми збираємося імпортувати продукцію з решти світу, яка не відповідає нашим стандартам – це неможливо, це неприйнятно. Тому ми залишаємося мобілізованими, ми продовжуємо", – сказав журналістам Арно Руссо, президент сільськогосподарського союзу FNSEA, маючи на увазі угоду з Mercosur.

Протест посилює тиск на президента Франції Еммануеля Макрона та його уряд за день до того, як очікується голосування країн-членів ЄС щодо торговельної угоди. Без більшості в парламенті будь-який політичний промах Макрона ризикує небезпечним вотумом недовіри в палаті, пише видання.

Франція вже давно є запеклим противником торговельної угоди.

Попри те, що Париж добився значних поступок в останню хвилину, торговельна угода є політично "гарячою картоплею" для уряду, оскільки в березні відбудуться муніципальні вибори, а ультраправі мають сильні шанси напередодні виборів, на яких доведеться замінити Макрона у 2027 році, вказує видання.

"Цей договір все ще неприйнятний", – сказала речниця уряду Мод Брежон радіостанції France Info.

Міністр сільського господарства Франції Анні Женевар заявила в середу, що навіть якщо члени ЄС підтримають угоду, Франція продовжуватиме боротися проти неї в Європейському парламенті, чиє схвалення також буде необхідним для набрання чинності угоди.

Цього тижня Європейська комісія запропонувала виділити фермерам 45 мільярдів євро фінансування ЄС у наступному семирічному бюджеті блоку та погодилася скоротити імпортні мита на деякі добрива, намагаючись завоювати прихильність країн, які вагаються у своїй підтримці Mercosur.

Угоду підтримують такі країни, як Німеччина та Іспанія, і Єврокомісія, схоже, була ближчою до отримання підтримки Італії. Підтримка угоди Римом означатиме, що ЄС матиме голоси, необхідні для схвалення торговельної угоди навіть без підтримки Франції, вказує видання.

Голосування щодо угоди очікується в п'ятницю.

У Бельгії фермери протестували проти проти вільної торгівлі з Південною Америкою, поліція розігнала активістів18.12.25, 17:28 • 3270 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Село
Тварини
Техніка
Державний бюджет
Сутички
Європейська комісія
Рим
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Італія
Іспанія
Німеччина