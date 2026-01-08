Фермери заблокували тракторами Париж з Тріумфальною аркою: протестують проти торговельної угоди ЄС з Mercosur

Французькі фермери у четвер заблокували тракторами дороги до Парижа та такі визначні місця, як Тріумфальна арка, на знак протесту проти масштабної торговельної угоди, яку Європейський Союз має підписати з країнами Південної Америки, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як вказано, фермери з правої спілки Coordination Rurale закликали до протестів у Парижі через побоювання, що запланована угода блоку про вільну торгівлю з Mercosur переповнить ЄС дешевим імпортом продуктів харчування.

Вони також протестували проти високих витрат та надмірного місцевого регулювання та вимагали припинення урядової політики винищення стад корів у відповідь на високо заразну хворобу великої рогатої худоби, яку вони вважають надмірною.

"Ми знаходимося між обуренням та відчаєм. У нас є відчуття покинутості, і Mercosur є прикладом цього", – сказав Reuters під Ейфелевою вежею Стефан Пеллетьє, старший член спілки Coordination Rurale.

Фермери прорвали поліцейські контрольно-пропускні пункти, щоб потрапити до міста, проїхавши Єлисейськими полями та заблокувавши дорогу навколо Тріумфальної арки до світанку, перш ніж зібратися перед Національними зборами Франції.

Голову Національних зборів Яель Браун-Піве освистали та штовхали, коли вона вийшла за ворота будівлі, щоб поговорити з протестувальниками Coordination Rurale.

Десятки тракторів заблокували автомагістралі, що ведуть до столиці Франції, перед ранковою годиною пік, включаючи A13, що веде до Парижа із західних передмість та Нормандії, спричинивши 150-кілометрові затори, повідомила міністр транспорту країни.

Фермери з FNSEA та молоді фермерські профспілки приєдналися до них пізніше біля Ейфелевої вежі в спокійній демонстрації.

"Ми збираємося імпортувати продукцію з решти світу, яка не відповідає нашим стандартам – це неможливо, це неприйнятно. Тому ми залишаємося мобілізованими, ми продовжуємо", – сказав журналістам Арно Руссо, президент сільськогосподарського союзу FNSEA, маючи на увазі угоду з Mercosur.

Протест посилює тиск на президента Франції Еммануеля Макрона та його уряд за день до того, як очікується голосування країн-членів ЄС щодо торговельної угоди. Без більшості в парламенті будь-який політичний промах Макрона ризикує небезпечним вотумом недовіри в палаті, пише видання.

Франція вже давно є запеклим противником торговельної угоди.

Попри те, що Париж добився значних поступок в останню хвилину, торговельна угода є політично "гарячою картоплею" для уряду, оскільки в березні відбудуться муніципальні вибори, а ультраправі мають сильні шанси напередодні виборів, на яких доведеться замінити Макрона у 2027 році, вказує видання.

"Цей договір все ще неприйнятний", – сказала речниця уряду Мод Брежон радіостанції France Info.

Міністр сільського господарства Франції Анні Женевар заявила в середу, що навіть якщо члени ЄС підтримають угоду, Франція продовжуватиме боротися проти неї в Європейському парламенті, чиє схвалення також буде необхідним для набрання чинності угоди.

Цього тижня Європейська комісія запропонувала виділити фермерам 45 мільярдів євро фінансування ЄС у наступному семирічному бюджеті блоку та погодилася скоротити імпортні мита на деякі добрива, намагаючись завоювати прихильність країн, які вагаються у своїй підтримці Mercosur.

Угоду підтримують такі країни, як Німеччина та Іспанія, і Єврокомісія, схоже, була ближчою до отримання підтримки Італії. Підтримка угоди Римом означатиме, що ЄС матиме голоси, необхідні для схвалення торговельної угоди навіть без підтримки Франції, вказує видання.

Голосування щодо угоди очікується в п'ятницю.

