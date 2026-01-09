Країни ЄС підтримали торгову угоду з Mercosur попри спротив Франції

Країни Європейського Союзу підтримали торговельну угоду з так званим блоком країн Південної Америки Mercosur, прокладаючи шлях для підписання ЄС найбільшої угоди про вільну торгівлю наступного тижня, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Посли ЄС підтримали угоду на зустрічі в Брюсселі в п'ятницю, попри спротив Франції та низки країн, за словами людей, обізнаних з цим питанням. Для ухвалення просто потрібна була кваліфікована більшість держав-членів ЄС.

Це рішення означає, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, імовірно, підпише угоду в Парагваї 12 січня.

Угода, яка також включає Бразилію, Уругвай та Аргентину, завершить 25-річні переговори про скасування мит і збільшення експорту, створивши інтегрований ринок із 780 мільйонами споживачів. Однак угода виявилася дуже суперечливою, особливо серед європейських фермерів, які стурбовані напливом сільськогосподарського імпорту до ЄС.

Фермери заблокували тракторами Париж з Тріумфальною аркою: протестують проти торговельної угоди ЄС з Mercosur

Фермери протестували в центрі Парижа напередодні рішення, тоді як демонстрації відбулися в п'ятницю в Польщі. Ірландія була серед країн, які проголосували проти угоди, пише видання.

Лідери ЄС сподівалися підписати угоду на своєму саміті минулого місяця, але опозиція Італії в останню хвилину, що стало вирішальним голосом, зірвала угоду.

Зрештою, однак, Рим підтримав пропозицію на зустрічі в п’ятницю, частково через додаткові гроші, запропоновані Єврокомісією на початку цього тижня фермерам у наступному довгостроковому бюджеті ЄС, пише видання.

Запобіжні заходи, запропоновані фермерам, також допомогли вплинути на Італію. Серед них - зобов’язання розпочати розслідування щодо можливого призупинення пільгових мит у разі збільшення обсягів імпорту з Південної Америки або зниження цін порівняно із середніми показниками за три роки.

Після лобіювання таких країн, як Італія та Франція, а також Європейського парламенту, поріг, за якого буде розпочато це розслідування, встановлено на рівні 5%, порівняно з останньою пропозицією в 8%.

Франція, яка постійно виступала проти торговельної угоди, заявляючи, що вона зашкодить європейським фермерам і споживачам, голосувала проти угоди.

"Франція прихильно ставиться до міжнародної торгівлі, але угода між ЄС і Mercosur - це угода з іншої епохи, яку надто довго обговорювали на надто застарілих засадах, - заявив президент Франції Еммануель Макрон у пості в X у четвер увечері. - Це не виправдовує піддавання чутливих і важливих сільськогосподарських секторів ризикам для нашого продовольчого суверенітету".

Доповнення

Торговельна угода між ЄС і Mercosur, яку також має схвалити Європейський парламент, є найбільшою з тих, які коли-небудь укладалися в Брюсселі. Понад два десятиліття переговори постійно призупинялися та поновлювалися, на тлі того, як офіційні особи намагалися заспокоїти занепокоєння щодо захисту навколишнього середовища та стандартів агропродовольчої продукції для блоку Mercosur. Однак такі країни, як Німеччина та Іспанія, рішуче виступають за угоду, яка відкриє нові експортні можливості.

За оцінками Bloomberg, угода сприятиме розвитку економіки Mercosur до 0,7%, а економіки Європи - на 0,1%. У геополітичному плані це також посилить вплив ЄС на регіон, де Китай став головним промисловим постачальником і покупцем товарів, вказує видання.