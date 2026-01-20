От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией

Еще до недавнего времени война на территории ЕС казалась чем-то невероятным, но по состоянию на 2026 год это ощущение окончательно исчезло. Россия перестала быть "гипотетической угрозой" и стала фактором стратегического планирования для всего европейского континента. Полномасштабная война против Украины, регулярные ядерные угрозы кремля, атаки на критическую инфраструктуру, диверсии, кибератаки и появление дронов над странами ЕС – все это заставило Европу вернуться к вопросам обороны, мобилизации, устойчивости и войны.

Подогревают ситуацию угрозы Президента США Дональда Трампа относительно Гренландии, которые вызвали обеспокоенность среди союзников. Именно поэтому Европа рассматривает вариант создания нового альянса без США, используя "коалицию желающих" для поддержки Украины как основу.

Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico

Становится очевидным, что в случае окончательного "битья горшков" Европы с Америкой – континент должен самостоятельно думать о собственной безопасности. Учитывая новый подход Трампа к внешней политике – этим обязательно захочет воспользоваться Россия. Не факт, что это будет прямой военный конфликт, но быть готовым к нему – вопрос выживания Европы.

Как страны Европы готовятся к потенциальной войне с Россией

Норвегия. Страна официально начала подготовку граждан к возможной конфискации имущества. Военное руководство страны рассматривает гражданские активы как неотъемлемую часть оборонной стратегии.

В Норвегии разворачивают лагерь "Викинг": британская морская пехота готовится к арктической войне против РФ

В понедельник 19 января тысячи норвежцев получили письма от военных, в которых сообщается, что в случае войны их дома, автомобили, лодки и техника могут быть конфискованы. Об этом сообщает euronews.

Важность подготовки к кризисным и военным ситуациям значительно возросла за последние годы. Реквизиция имеет целью обеспечить, чтобы в военное время вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны - заявил в этом заявлении руководитель военной логистической организации Андерс Йернберг.

Письма не имеют практического влияния в мирное время, кроме того, чтобы сообщить владельцам о возможности передачи их вещей военным в случае конфликта

Норвегия находится в самой серьезной ситуации по вопросам безопасности со времен Второй мировой войны. Наше общество должно быть готово к кризисным ситуациям в сфере безопасности и, в худшем случае, к войне. Мы осуществляем масштабное наращивание военной и гражданской готовности - добавил Андерс Йернберг.

Германия. Берлин завершил разработку конфиденциального документа на 1200 страниц, который превращает страну в главный военный узел Европы. Об этом говорится на сайте Бундесвера.

Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ

Транзит 800 000 военных: План детально описывает маршруты переброски войск НАТО из портов Северного моря (Нидерланды, Бельгия) на восточный фланг через немецкие автобаны и железные дороги.

Инвестиции в инфраструктуру: Выделено 166 млрд евро до 2029 года на модернизацию мостов и железных дорог двойного назначения.

Роль бизнеса: Отдельные брошюры для бизнеса инструктируют компании, как обеспечить автономность (генераторы, запасы воды) и охрану критических объектов от диверсий.

Операционный план создан в соответствии со стратегией коллективной обороны союзников по НАТО и учитывает угрозы, которые сформировались после начала российской войны против Украины. Он должен не только непосредственно готовиться к конфликту, но и предотвращать его через способность быстро мобилизовать силы, координировать решения и эффективно действовать в кризисных ситуациях.

Документ не является самостоятельным "военным планом против России", а интегрируется в общую систему обороны НАТО, где Германия выступает логистическим центром и ключевым звеном" для развертывания и поддержки сил союзников в случае обострения.

Польша: Государство стало абсолютным лидером НАТО по темпам перевооружения, готовясь к конфликту, который, по оценкам польской разведки, может произойти уже в 2027 году.

Без нашей независимости москва неизбежно придет за Польшей - Зеленский

Бюджет: В 2025–2026 годах расходы на оборону достигли рекордных 4,7% от ВВП (около $48 млрд). По информации Reuters растут не только суммы бюджета, но и реальные оборонные программы: Польша заключает крупные контракты на противоракетные системы и радиолокационное оборудование, усиливает ПВО, развивает собственные оборонные линии и интегрируется в более широкие программы ЕС и НАТО по повышению обороноспособности.

"Восточный щит": Масштабная программа строительства фортификаций на границе с Россией и Беларусью (доты, минные поля, противотанковые рвы).

Страны Балтии. Эстония, Латвия и Литва строят Балтийскую линию обороны - систему, которая должна задержать врага до прихода основных сил НАТО.

Из Эстонии выдворили россиянина из-за угрозы нацбезопасности

Эстония начала установку первых из 600 бетонных бункеров на границе. Программа рассчитана до конца 2027 года, пишет ERR News

Литва создает многоуровневую оборону в 50 км от границы, включая "зубы дракона" и мосты, которые можно быстро взорвать, о чем сообщает West Point (The Baltic Defense Line Analysis).

В декабре 2025 года Сейм Латвии принял бюджет на 2026 год, который стал историческим максимумом. Расходы на оборону достигли 4,91% от ВВП (более 2,16 млрд евро). Это один из самых высоких показателей в мире. В Министерстве обороны Латвии сообщают, что более 50% этих средств направлено непосредственно на боевые возможности: закупку HIMARS, систем ПВО средней дальности IRIS-T и бронетехники.

Скандинавские страны. Швеция и Финляндия сосредоточились на готовности каждой отдельной семьи. Брошюры для населения: в 2024–2025 годах миллионы граждан получили обновленные пособия "На случай кризиса или войны". В них подробно описано: запасы воды, список продуктов и как действовать во время сигналов тревоги.

Швеция в 2026 году окончательно отказалась от остатков политики нейтралитета, направив на оборону 2,8% ВВП (дополнительные 2,9 млрд долларов США), пишет Breaking Defense. Это решение обусловлено "многомерными угрозами со стороны Москвы", включающими не только военную активность на Балтике, но и постоянные кибердиверсии. Основной акцент Швеция делает на концепции "Тотальной обороны", где вовлеченность каждого гражданина является обязательной. В январе 2026 года правительство объявило о дальнейшем расширении национальной гражданской службы, а более 8 000 молодых людей были призваны на срочную военную службу. Кроме того, Швеция интегрирует свои ВВС в общую сеть НАТО, усиливая возможности нанесения ударов на большую дальность и закупая современные системы ПВО и ракетную артиллерию.

Финляндия, имея самую длинную границу с РФ, сосредоточилась на физических препятствиях и готовности общества. К 2026 году страна завершает строительство 200-километрового забора на восточной границе, который теперь оснащен интеллектуальными системами наблюдения для обнаружения дронов и диверсионных групп, сообщает The Guardian. Помимо военных учений (например, переброска 15 000 солдат к границе), в Финляндии наблюдается бум гражданской подготовки: женская организация Nasta проводит курсы по стрельбе и выживанию, на которые очереди расписаны на месяцы вперед.

Зеленский обсудил с президентом Финляндии последствия российских ударов и потенциал защиты

Европа готова к войне?

Несмотря на то, что война в Украине и обострение геополитических угроз окончательно изменили стратегический ландшафт Европы, не все страны континента одинаково осознали масштабы потенциальной опасности или приняли надлежащие меры для собственной обороны. Некоторые государства существенно наращивают расходы на безопасность, углубляют сотрудничество с НАТО и даже восстанавливают элементы военной подготовки и мобилизации, но в целом реакция Европы выглядит недостаточной для сдерживания современных вызовов.

В то же время наиболее активны в этой сфере именно те страны, которые либо в прошлом непосредственно подвергались агрессии со стороны России, либо исторически были под ее доминированием. Польша, страны Балтии и Скандинавии активно наращивают оборонные бюджеты, усиливают армии и готовят гражданские структуры к кризисным ситуациям. Такое поведение объясняется не только географической близостью к потенциальному конфликту, но и исторической памятью о вторжениях, оккупации или угрозах суверенитету.

Однако даже в центре Европы - в странах, которые формально являются сердцем ЕС и НАТО - восприятие военной опасности остается неоднородным и порой противоречивым. Если с одной стороны правительственные круги в Берлине поддерживают реформу военной службы, которая должна укрепить Бундесвер, то с другой - тысячи студентов и молодых людей выходят на протесты, обвиняя политиков в чрезмерной милитаризации и выражая нежелание участвовать в военной службе или войне в будущем. В декабре 2025 года школьные забастовки и демонстрации против новой системы военной службы прошли в более чем 90 городах Германии, от Берлина до Мюнхена, с лозунгами "Нет принудительной службе".

Эта реакция в значительной степени связана с генерационным разрывом и расхождениями в оценке риска: молодежь больше сфокусирована на социальных вопросах, образовании и благосостоянии, чем на внешнеполитических угрозах, и часто воспринимает предложения по военной реформе как непропорциональные или несправедливые. Опросы также показывают, что поддержка всеобщей военной службы резко падает среди молодых людей, тогда как общее общество демонстрирует несколько иной баланс мнений.

Именно из-за таких противоречивых настроений в обществе важно комплексно объяснять гражданам, для чего нужны изменения в сфере обороны. Если общество не понимает логики безопасности, не осознает угроз или имеет ложные представления о современных войнах и механизмах сдерживания, то реформы рискуют остаться номинальными или вызвать еще большее сопротивление. Этот вызов особенно актуален в странах Западной и Центральной Европы, где события войны на Востоке континента воспринимаются как нечто далекое или гипотетическое.

Пример Германии ярко демонстрирует, что отсутствие четких коммуникаций и неумение объяснить важность оборонных реформ может привести к общественным волнам протеста, даже если сами реформы имеют стратегический смысл в контексте коллективной безопасности НАТО и потенциальных угроз со стороны РФ.

Итак, для эффективной подготовки к новым формам конфликтов Европе необходимо не только наращивать мышцы обороны, но и работать с общественным мнением, чтобы обеспечить широкую поддержку общества. Без этого риск превращения оборонных инициатив в источник внутренних противоречий будет возрастать, ослабляя потенциал континентальной солидарности перед вызовами века.