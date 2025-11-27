$42.300.10
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ

Киев • УНН

 2148 просмотра

Германия разрабатывает и внедряет секретный «Операционный план Германия» (OPLAN DEU) объемом 1200 страниц на случай войны с россией, который предусматривает переброску до 800 000 военнослужащих НАТО к линии фронта. План детализирует логистику и защиту, а также возвращает менталитет времен холодной войны с учетом современных угроз и инфраструктурных проблем.

Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"Около 2,5 лет назад двенадцать высокопоставленных немецких офицеров собрались в военном комплексе треугольной формы в Берлине, чтобы работать над секретным планом на случай войны с россией. Теперь они спешат его имплементировать", - пишет издание.

Как отмечается, речь идет об "Операционном плане Германия" (Operation Plan Germany), секретном документе объемом 1200 страниц, "составленном за неприметными стенами казарм Юлиуса Лебера".

"В плане подробно описано, как до 800 000 немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переправлены на восток к линии фронта. На нем обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут продвигаться, а также как они будут обеспечены и защищены на этом пути", - говорится в публикации.

План, как сообщается, является самым четким на сегодняшний день проявлением того, что его авторы называют подходом к войне "с участием всего общества". "Это размывание границы между гражданской и военной сферами знаменует собой возвращение к менталитету времен холодной войны, но обновленного с учетом новых угроз и препятствий - от запущенной инфраструктуры Германии до неадекватного законодательства и меньшей армии - которых в то время не существовало", - пишет издание.

"Немецкие чиновники заявили, что ожидают, что россия будет готова и желать напасть на НАТО в 2029 году. Но ряд шпионских инцидентов, диверсионных атак и вторжений в воздушное пространство Европы, многие из которых западная разведка приписывает москве, свидетельствует о том, что она может готовиться к более раннему нападению", - сказано в публикации.

Как пишет издание, аналитики также считают, что "возможное прекращение огня в Украине, на котором США настаивают на этой неделе, может освободить время и ресурсы для россии для подготовки действий против членов НАТО в Европе". "Если им удастся повысить устойчивость Европы, планировщики считают, что они не только гарантируют победу, но и сделают войну менее вероятной", - говорится в публикации.

"Цель состоит в том, чтобы предотвратить войну, четко дав понять нашим врагам, что если они нападут на нас, то не добьются успеха", – сказал высокопоставленный военный офицер и один из первых авторов плана, известного в военных кругах как OPLAN DEU.

Сообщается, что сейчас OPLAN, "размещенный в изолированной "красной сети" военных, находится во второй редакции". По данным издания, команда генерал-лейтенанта Андре Бодеманна, ветерана Косово и Афганистана, завершила первую версию плана к марту прошлого года, опираясь на отзывы растущего круга министерств, правительственных учреждений и местных органов власти.

В частности, как отмечается, внимание уделяется инфраструктуре. В долгосрочной перспективе Берлин намерен потратить 166 миллиардов евро на 2029 год на инфраструктуру, в том числе более 100 миллиардов евро на давно заброшенные железные дороги, и уделить приоритетное внимание инфраструктуре двойного назначения, пишет издание.

"В войне с россией Германия больше не будет государством на передовой, а станет плацдармом. Помимо деградированной инфраструктуры, ей придется бороться с сокращенными военными силами и новыми угрозами, такими как беспилотники", - отмечается в публикации.

Недостатки законодательства мирного времени также усложнили для Германии защиту от диверсии - одной из самых больших угроз, с которыми сталкивается OPLAN, пишет издание.

Но Бундесвер, как сообщается, оптимистично настроен относительно своего прогресса. "Учитывая, что мы начали с чистого листа в начале 2023 года, мы очень довольны тем, где мы сегодня, – сказал офицер и соавтор OPLAN. - Это очень сложный продукт".

"Пока новое правительство Мерца трубило о плане расходов на оборону в размере 500 миллиардов евро и возвращении к обязательной военной службе в этом году, Бундесвер работал незаметно, инструктируя больницы, полицию и службы ликвидации последствий стихийных бедствий, заключая соглашения с федеральными землями и оператором автобана, а также прокладывая транзитные маршруты для военных конвоев", - пишет издание.

Однако, как показали недавние стресс-тесты, еще есть над чем работать, чтобы план и реальность согласовывались. Самая большая неопределенность, с которой сталкиваются планировщики, заключается в том, сколько у них времени, отмечает издание.

"Учитывая резкий рост числа диверсий, кибератак и вторжений в воздушное пространство, разница между миром и войной выглядит все более размытой", - говорится в публикации.

"Угрозы реальны, - заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц бизнес-лидерам в сентябре. - Мы не в состоянии войны, но мы больше не живем в мирное время".

Юлия Шрамко

