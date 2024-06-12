Министр обороны Германии: "В 2029 году россия будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО"

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что россия сможет напасть на одну из стран НАТО через пять лет. Об этом он сказал выступая на пресс-конференции в Берлине, передает УНН со ссылкой на Bild.

Мы должны исходить из того, что в 2029 году россия будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО. Поэтому мы должны восстановить потенциал сдерживания в плане личного состава - заявил Писториус.

Писториус указал, что "ситуация с угрозами изменилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад". Этим он объяснил необходимость возвращения обязательной военной службы в Германии.

По словам министра, в ближайшее время численность бундесвера должна быть увеличена с 181 тысячи человек до 203 тысяч. Кроме того, по оценкам НАТО, Германии также необходимо еще около 200 тысяч резервистов.

Писториус подчеркнул, что бундесвер хочет набирать "самых сильных, самых подготовленных и самых мотивированных".

"Мы не хотим скучной и бессмысленной военной службы", - резюмировал он.

Дополнение

Глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен сказал в интервью Bloomberg, что НАТО имеет для подготовки окно в 2-3 года до того, как россия восстановит военный потенциал после потерь в Украине. Это значительно меньше, чем некоторые западные чиновники оценивали ранее, когда члены НАТО обсуждали наращивание россией военного потенциала и ее способность восстановить силы, ведя полномасштабную войну против Украины.

Впрочем после этого Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы в отношении любого союзника альянса так как Россия сейчас более чем занята войной в Украине.