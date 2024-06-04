В войне против Украины уничтожены российские силы, которые базировались на кольском полуострове - главнокомандующий Норвегии

Сухопутные войска рф, базировавшиеся на лольском полуострове, понесли большие потери в войне против Украины и фактически уничтожены. Об этом глава Вооруженных сил Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен сказал в интервью Bloomberg, передает УНН.

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Он считает, что НАТО имеет для подготовки окно в 2-3 года до того, как россия восстановит военный потенциал после потерь в Украине. Это значительно меньше, чем некоторые западные чиновники оценивали ранее, когда члены НАТО обсуждали наращивание россией военного потенциала и ее способность восстановить силы, ведя полномасштабную войну против Украины.

В какой-то момент кто-то сказал, что это займет 10 лет, но я думаю, что мы вернулись к менее чем 10 годам из-за промышленной базы, которая сейчас работает в россии. Это займет некоторое время, что дает нам окно на следующие два-три года, чтобы восстановить наши силы, восстановить наши запасы одновременно с тем, как мы поддерживаем Украину - сказал Кристофферсен.

Он добавил, что Норвегия не заметила значительных изменений в "позиции" россии на своей границе за последний год, включая ядерные силы соседа и его северный флот. Однако российские сухопутные войска, базировавшиеся на кольском полуострове, "уничтожены" после тяжелых потерь в Украине.

Добавим

Норвегия планирует увеличить оборонные расходы, чтобы адаптироваться к угрозам со стороны соседа, с акцентом на военно-морские силы и средства противовоздушной обороны. Норвегия стремится достичь целевого показателя расходов в рамках оборонного альянса - 2% от ВВП - уже в 2024 году, а к 2030 году планирует достичь уровня 2,7% от ВВП. Члены НАТО договорились о целевом показателе расходов, превышающем 2%.

Соглашение по безопасности с Норвегией: обнародован текст