У війні проти Україні знищені російські сили, які базувалися на кольському півострові – головнокомандувач Норвегії
Київ • УНН
За словами глави Збройних сил Норвегії генерала Ейріка Крістофферсена, російські сухопутні війська, що базуються на кольському півострові, були "знищені" після важких втрат у війні проти України.
Сухопутні війська рф, що базувалися на кольському півострові, зазнали великих втрат у війні проти України та фактично знищені. Про це глава Збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен сказав в інтерв'ю Bloomberg, передає УНН.
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Він вважає, що НАТО має для підготовки вікно у 2-3 роки до того, як росія відновить військовий потенціал після втрат в Україні. Це значно менше, ніж деякі західні чиновники оцінювали раніше, коли члени НАТО обговорювали нарощування росією військового потенціалу і її здатність відновити сили, ведучи повномасштабну війну проти України.
У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років, але я думаю, що ми повернулися до менш ніж 10 років через промислову базу, яка зараз працює в росії. Це займе деякий час, що дає нам вікно на наступні два-три роки, щоб відновити наші сили, відновити наші запаси одночасно з тим, як ми підтримуємо Україну
Він додав, що Норвегія не помітила значних змін у "позиції" росії на своєму кордоні за останній рік, включаючи ядерні сили сусіда і його Північний флот. Однак російські сухопутні війська, які базувалися на кольському півострові, "знищені" після важких втрат в Україні.
Додамо
Норвегія планує збільшити оборонні витрати, щоб адаптуватися до загроз з боку сусіда, з акцентом на військово-морські сили і засоби протиповітряної оборони. Норвегія прагне досягти цільового показника витрат в рамках оборонного альянсу - 2% від ВВП - вже у 2024 році, а до 2030 року планує досягти рівня 2,7% від ВВП. Члени НАТО домовились про цільовий показник видатків, що перевищує 2%.
Безпекова угода із Норвегією: оприлюднено текст 31.05.24, 16:03 • 20769 переглядiв