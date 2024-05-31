Соглашение по безопасности с Норвегией: обнародован текст

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  20681 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  57935 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  110348 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  136595 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  129987 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  182994 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112265 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  170872 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90077 просмотра

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Соглашение по безопасности с Норвегией: обнародован текст

Норвегия выделяет Украине 75 млрд норвежских крон (примерно 6,4 млрд евро по состоянию на май 2024 года) на 2023-2027 годы.

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Соглашение по безопасности с Норвегией: обнародован текст

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Украина не может согласиться с требованиями Китая пригласить россию на мирный саммит, поскольку это исказило бы цель саммита - выработать коллективную позицию международного сообщества для дальнейшей передачи предложений россии.

Война •   •  20308 просмотра
Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Украина пока не знает, может ли наносить удары по рф самолетами F-16 - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина получит истребители F-16, в том числе несколько в этом году, но не знает, будут ли введены ограничения на их использование для нанесения ударов по россии, хотя он считает, что применение западного оружия на российской территории - это лишь вопрос времени.

Война •   •  9282 просмотра
Украина пока не знает, может ли наносить удары по рф самолетами F-16 - Зеленский

В Крыму более 950 земельных участков планируют отобрать на нужды армии рф

Более 950 земельных участков во временно оккупированном Крыму планируется изъять без предварительного выкупа у их владельцев для нужд террористических сил Кремля.

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В Крыму более 950 земельных участков планируют отобрать на нужды армии рф

На портале " Дія " тестируют функцию по изменению данных о месте жительства в реестре

В Украине началось бета-тестирование новой функции на портале "Дія", которая позволяет пользователям корректировать данные о своем месте жительства в реестре без посещения государственных учреждений.

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На портале " Дія " тестируют функцию по изменению данных о месте жительства в реестре

"Нептун" растет: Плетенчук прокомментировал поражение украинской ракетой целей в оккупированном Крыму и краснодаре

Украинская ракета "Нептун" способна наносить значительный урон российской военной логистике.

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"Нептун" растет: Плетенчук прокомментировал поражение украинской ракетой целей в оккупированном Крыму и краснодаре

После закона об усилении, мобилизация увеличилась - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что после вступления в силу закона об усилении мобилизации в Украине, она выросла.

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После закона об усилении, мобилизация увеличилась - Зеленский

На Харьковщине продолжается тушение 14 лесных пожаров на площади более 3700 га

В Харьковской области из-за российских обстрелов продолжают гореть 14 лесных пожаров на площади более 3700 гектаров. Большую часть пожаров удалось локализовать.

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На Харьковщине продолжается тушение 14 лесных пожаров на площади более 3700 га

Ночная атака рф на Харьков: число погибших возросло до 6

В Харькове в результате ночной атаки войск рф количество погибших возросло до 6, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Ночная атака рф на Харьков: число погибших возросло до 6

Столтенберг ответил относительно угроз путина в случае разрешения бить внутри россии иностранным оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил относительно угроз главы кремля владимира путина "серьезными последствиями", если Запад позволит Украине бить своим оружием внутри России, указав, что это часть усилий путина и москвы не дать союзникам по НАТО поддержать Украину, чтобы самообороняться.

Война •   •  12480 просмотра
Столтенберг ответил относительно угроз путина в случае разрешения бить внутри россии иностранным оружием