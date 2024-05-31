Соглашение по безопасности с Норвегией: обнародован текст

Офис Президента обнародовал текст подписанного между Украиной и Норвегией соглашения по безопасности. В ней сообщается, что страна выделяет 75 млрд норвежских крон (примерно 6,4 млрд евро по состоянию на май 2024 года) на 2023-2027 годы. Норвегия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия соглашения сообщает УНН со ссылкой на ОП.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Королевством Норвегия

Украина и Королевство Норвегия, далее – "участники" или "Украина и Норвегия", решительно осуждают неоправданную, неспровоцированную, противоправную и жестокую агрессивную войну России против Украины, которой Россия грубо нарушает международное право, включая Устав ООН.

Норвегия непоколебима в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ 1991 года, включая территориальное море.

Норвегия полностью признает настойчивость и отвагу украинского народа, который продолжает демонстрировать исключительную решимость. Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, которое закреплено статьей 51 Устава ООН. Самооборона Украины от российской агрессии-это также борьба за демократические ценности и европейскую безопасность, и поэтому также является жизненно важной для интересов и безопасности Норвегии.

Участники привержены общим ценностям демократии, верховенства права, надлежащего управления и уважения прав человека и основополагающих свобод. Они подтверждают принципы Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и Парижской хартии, включая независимость, суверенитет и территориальную целостность государств, а также нерушимость границ, которые важны для европейской и глобальной безопасности.

Участники совместно будут продолжать бороться за всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины, а также за мир, Безопасность и стабильность на европейском континенте.

Участники подтверждают свою поддержку текущих усилий по реформам, направленных на укрепление безопасности и экономики Украины, реализацию европейских и евроатлантических стремлений Украины, включая ее будущее членство в Европейском Союзе и НАТО.

Участники совместно решили укреплять сотрудничество в сфере безопасности с помощью двусторонних обязательств по безопасности и долгосрочных мер поддержки, как указано в настоящем Соглашении.

I. Сфера применения

Это соглашение направлено на достижение целей, изложенных в Совместной декларации о поддержке Украины, принятой «Группой семи» в Вильнюсе 12 июля 2023 года, к которой присоединилась Норвегия вместе со странами Северной Европы. В Совместной декларации страны Северной Европы подтвердили свою приверженность поддержке Украины в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает свою экономику, защищает своих граждан и развивает программу реформ в процессе интеграции в евроатлантическое сообщество. Этим соглашением Украина и Норвегия решили углубить сотрудничество и партнерство, которые основываются на общих интересах в защите международного правопорядка, мира и защите основополагающих прав и свобод человека. Норвегия остается преданной оказанию непоколебимой и существенной поддержки Украине столько, сколько это потребуется, ради победы Украины. Поддержка Норвегии охватывает военное, гражданское и гуманитарное содействие, чтобы помочь Украине защититься от агрессивной войны России, восстановить свою территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, обеспечить свободное и демократическое будущее, чтобы Украина могла продолжать служить своему народу, обеспечивать гуманитарные потребности, поддерживать функционирование экономики и сдерживать будущую российскую агрессию. Норвегия твердо убеждена, что будущее Украины и ее народа – в евроатлантическом сообществе. Украина и Норвегия будут продолжать работать над будущим членством Украины в НАТО. Норвегия признает, что Украина имеет право самостоятельно выбирать механизмы обеспечения безопасности. Безопасность Украины имеет большое значение для Норвегии и НАТО, о чем свидетельствует активизация политического и практического сотрудничества.

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II. всеобъемлющая и долгосрочная поддержка Украины

Норвегия будет продолжать оказывать широкую военную и гражданскую поддержку и гуманитарную помощь Украине через программу Нансена по поддержке Украины (программа поддержки Нансена). В дополнение к примерно 11 млрд норвежских крон (что равно примерно 940 млн евро по состоянию на май 2024 года), предоставленных после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, Норвегия выделяет 75 млрд норвежских крон (что равно примерно 6,4 млрд евро по состоянию на май 2024 года) на пятилетний период 2023-2027 годов в рамках программы поддержки Нансена. В 2024 году военная поддержка Норвегии составит не менее 13,5 млрд норвежских крон (что равно примерно 1,2 млрд евро по состоянию на май 2024 года). Это не покрывает никакой дополнительной поддержки. Обязательство Норвегии оказывать помощь Украине в течение пятилетнего периода, охваченного программой поддержки Нансена, поддерживают все политические партии, представленные в Стортинге (норвежском парламенте), что является четким сигналом украинскому народу и международному сообществу, что Норвегия будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Поддержка Норвегии основывается на потребностях Украины и координируется с другими международными усилиями. В пределах общей суммы в 75 млрд норвежских крон в рамках программы поддержки Нансена ассигнования должны определяться ежегодно и могут корректироваться в течение года. То же самое касается и объема финансирования, которое должно быть распределено между военной и гражданской помощью. Программа поддержки Нансена позволяет осуществлять оценивание и корректировку в соответствии с потребностями Украины, которые могут меняться. Целью Норвегии является предоставление максимально эффективной и гибкой поддержки Украине во время ее защиты и на ее пути к будущему членству в ЕС и НАТО. Норвегия будет продолжать оказывать многогранную поддержку Украине в течение десяти лет срока действия этого соглашения. Норвегия напоминает о применении национальных норм бюджетного законодательства и необходимости четкого разрешения Стортинга.

Украина и Норвегия подписали соглашение по безопасности

III. военная помощь, сотрудничество в области безопасности и обороны

С начала полномасштабной агрессивной войны России Норвегия внесла значительный военный вклад для Украины, включая основные боевые танки, бронетехнику, артиллерию, реактивную артиллерию, артиллерийские радары, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, оборудование для разминирования, противотанковое вооружение, дроны и зимнее снаряжение. Участники обращают внимание на неотъемлемое право государств на самооборону и на незаконность всех попыток изменить границы силой. Они подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью евроатлантической и глобальной безопасности. Силы безопасности и обороны Украины защищают не только государственный суверенитет, независимость и территорию Украины, но и Устав ООН, наши общие ценности и основополагающие принципы международного права. Норвегия полна решимости поддерживать Украину как независимое, демократическое и суверенное государство в пределах ее международно признанных границ, способное сдерживать и защищаться от будущих нападений, а также в усилиях углубить оперативную совместимость Украины с НАТО и ускорить переход Украины на оборудование и стандарты НАТО. Участники разделяют цель создать современные, оперативно совместимые и устойчивые Силы обороны Украины, включая, но не ограничиваясь развитием будущих вооруженных Сил. Украина будет обеспечивать, чтобы норвежская военная помощь использовалась исключительно для самообороны Украины и применялась Силами безопасности и обороны Украины для достижения военных целей в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право. Участники будут сотрудничать, чтобы предотвратить утечку и незаконный оборот оборонного оборудования, которое предоставляется Украине. Норвегия намерена продолжать оказывать краткосрочную поддержку Украине с целью отражения российской агрессии и будет продолжать оказывать долгосрочную поддержку, чтобы помочь Украине эффективно защищаться столько, сколько это потребуется. Такие взносы направлены на удовлетворение первоочередных потребностей Украины относительно военной поддержки во всех сферах боевых действий (на суше, в воздухе, на море, в космосе, в киберпространстве и в электромагнитном спектре). Норвегия тесно координирует военную поддержку с Украиной, союзниками и партнерами. Военная помощь Норвегии Украине сосредоточена на безопасности в море, интегрированной против воздушной и противоракетной обороне и боевой авиации. Норвегия будет активно изучать сферы дополнительной поддержки, включая возможное будущее предоставление боеприпасов. Норвегия обязуется продолжать широкую подготовку украинских Сил безопасности и обороны, включая программы подготовки инструкторов, в рамках международных и двусторонних инициатив, а также вносить вклад в модернизацию систем военного образования для согласования с принципами и стандартами НАТО. Участники будут сотрудничать с целью противодействия угрозам безопасности на море и обеспечения полного соблюдения Конвенции ООН по морскому праву. Участники будут координировать свои усилия по укреплению международного сотрудничества и координации в сфере безопасности на море с целью устранения угроз и повышения уровня безопасности на море в мире. Норвегия вместе с Соединенным Королевством возглавляет коалицию возможностей морской безопасности и внесет весомый вклад в развитие морских возможностей Украины. Коалиция морских возможностей имеет целью поддерживать Украину, чтобы она стала полноценным контрибьютором безопасности на море в Черном и Азовском морях. Это будет помогать Украине сдерживать и противодействовать угрозам, восстанавливать экономическую деятельность и продвигать на пути к оперативной совместимости с НАТО в морской сфере. Норвегия будет продолжать предоставлять Украине комплексные системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая системы NASAMS. Норвегия будет стремиться к дальнейшему повышению эффективности этих систем путем предоставления оборудования, обучения специалистов и постоянного развития систем. В тесном сотрудничестве с союзниками Норвегия будет помогать Украине в развитии возможностей в сфере современных боевых самолетов, среди которых центральное место будут занимать системы F-16. Норвегия вносит свой вклад в подготовку и обучение украинского персонала системы F-16 и уже предоставляет для этого инструкторов и самолеты F-16. Норвегия передаст Украине истребители F-16. Правительство Норвегии работает над усилением производственного потенциала оборонной промышленности Норвегии с помощью национальных и международных средств, включая сотрудничество с ЕС. Это будет укреплять норвежскую, украинскую и евроатлантическую безопасность. Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества. Особое внимание будет уделяться сохранению военного превосходства, необходимого Украине для самообороны от полномасштабной агрессивной войны России. Участники будут работать совместно над определением приоритетных сфер инвестирования, укреплять усилия по уменьшению имеющихся барьеров для сотрудничества и устранения имеющихся препятствий в цепи поставок военной техники, а также поощрять и поддерживать инвестиции. Норвегия изменила политику для упрощения углубленного сотрудничества в оборонной промышленности и прямых продаж военного оборудования Украине. Норвегия будет открыта для предоставления ее оборонной промышленности возможностей локализовать производство и / или поддерживать критически важные системы в Украине в соответствии с нормами экспортного контроля Норвегии. Норвегия будет сотрудничать с Украиной для изучения возможностей научно-исследовательских разработок и обмена технологиями между норвежскими и украинскими научно-исследовательскими организациями и оборонной промышленностью. Участники будут сотрудничать с целью содействия защите любых передаваемых технологий и прав интеллектуальной собственности. Норвегия будет сотрудничать с Украиной над определением источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленного комплекса Украины, который будет охватывать предоставление норвежских инвестиций и финансовой помощи, в частности во время войны и послевоенного восстановления. Норвегия будет поддерживать усилия Украины по интеграции ее оборонной промышленности в систему обороны и безопасности НАТО. Участники будут сотрудничать, чтобы дать Украине возможность защищать цифровую инфраструктуру, а также предотвращать, выявлять и противостоять российской киберагрессии, кибершпионажу и другим угрозам гибридной войны, в частности путем усиления сотрудничества в сфере кибердипломатии. Участники намерены продолжать учиться друг у друга и поддерживать друг друга для повышения устойчивости перед лицом гибридных испытаний. Норвегия будет продолжать поддерживать инициативы в рамках НАТО и соответствующих международных организаций для противодействия гибридным угрозам.

IV. гражданская поддержка

Норвегия будет продолжать оказывать гражданскую помощь Украине в соответствии с программой поддержки Нансена как части широких международных усилий, основанных на потребностях Украины. Многосторонние организации, международные финансовые институты и другие форумы, такие как межведомственная координационная платформа доноров «Группы семи» для Украины и заседания старших должностных лиц по гуманитарным вопросам (СПО) по Украине, играют ключевые роли в координации международной гражданской помощи. Норвегия обязуется поддерживать Украину во многих сферах, включая, но не ограничиваясь: Бюджетной поддержкой, предоставляемой через установленные многосторонние каналы для поддержки критически важных государственных функций и услуг, необходимых для жизнедеятельности украинского общества. Ядерной безопасностью, продолжением многолетнего украинско-норвежского сотрудничества по уменьшению риска ядерных аварий и радиоактивного загрязнения. Участники осуждают незаконный захват Россией Запорожской атомной электростанции, что еще больше усиливает риски и угрозы в сфере ядерной безопасности во всем мире. Участники призывают к срочному выводу всего несанкционированного военного и другого персонала из Запорожской АЭС Украины и возвращению ее под полный контроль Украины. Усилением защиты, устойчивости и восстановлением критической инфраструктуры, включая усилия по обеспечению доступа населения к электроэнергии, теплу, воде, здравоохранению, образованию и другим основным услугам. Энергетической безопасностью, реформами энергетического сектора и мерами по дальнейшему переходу к «зеленой» энергетике, которые имеют решающее значение для усиления устойчивости Украины. Поддержкой, связанной с бизнесом и промышленностью, включая вклады в механизмы гарантирования и страхования (Европейский банк реконструкции и развития – ЕБРР, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций – багги), а также механизмами поддержки увеличения привлечения частных инвестиций в Украине. Поддержкой демократии и прав человека, включая поддержку украинского гражданского общества. Гуманитарной помощью в рамках ООН, Международного комитета Красного Креста (МККК) и гуманитарных организаций для обеспечения продовольствием, водой, медицинской помощью, отоплением, убежищем и образованием наиболее уязвимых слоев населения Украины. Финансированием усилий по гуманитарному разминированию вместе с партнерами, чтобы сделать передвижение более безопасным и дать фермерам возможность снова выращивать свои урожаи. Учитывая чрезвычайный масштаб вызовов, вызванных массовым загрязнением Россией украинской земли минами, боеприпасами и другими взрывоопасными предметами, Норвегия, в сотрудничестве с другими партнерами, будет поддерживать Украину, в частности Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, в развитии и соблюдении международных стандартов во время разминирования. Помощи в медицинской эвакуации украинских пациентов в продолжение усилий Норвегии как участника механизма гражданской защиты ЕС. Авиарейсы для эвакуации тысяч украинских пациентов и членов их семей были совершены в разные страны Европы, а сотни пациентов были доставлены на лечение в норвежские больницы. Норвегия вместе с ЕС и международными партнерами, а также в тесной координации с соответствующими международными организациями и международными финансовыми институтами будет продолжать поддерживать Украину на ее пути от раннего к долгосрочному восстановлению, согласовывая эти усилия с европейской перспективой Украины. Поэтому Украина и Норвегия будут продолжать укреплять межведомственную координационную платформу доноров для Украины, начатую «Группой семи», другие координационные механизмы для совместных международных усилий по восстановлению и содействию реализации повестки дня реформ в Украине, а также развитию частного сектора. Участники будут продолжать сотрудничество в борьбе с дезинформацией со стороны России или других субъектов. Они будут совместно способствовать развитию своих возможностей в борьбе с информационными угрозами, разоблачении российской и любой другой злонамеренной пропаганды и нейтрализации дезинформационных кампаний, наносящих ущерб национальной безопасности. Участники будут регулярно обмениваться информацией и лучшими практиками в сфере противодействия дезинформации.

V. политическое сотрудничество и привлечение России к ответственности

Участники признают, что Украина и Европа в целом не будут в безопасности, пока не будет установлен Справедливый мир, который будет уважать права Украины как суверенного государства в соответствии с международным правом, включая Устав ООН. Тему Украина и Норвегия будут работать вместе для всестороннего, справедливого и устойчивого мира, который имеет широкую международную поддержку. Норвегия приветствует усилия Украины по достижению справедливого и устойчивого мира, основанного на принципах украинской формулы мира. Норвегия будет продолжать играть активную роль в реализации инициатив, отражающих принципы Устава ООН. Норвегия участвует в рабочих группах по десяти пунктам украинской Формулы мира и является сопредседателем в двух из них. Именно Украина как жертва агрессии должна определять, когда и на какой основе проводить будущий мирный процесс. Норвегия будет продолжать политически поддерживать Украину на международных форумах, сосредотачиваясь на украинской формуле мира.

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Содействие привлечению к ответственности

Участники подтверждают свою приверженность привлечению России к ответственности за причинение потерь и убытков физическим и юридическим лицам, а также Украине вследствие ее международно-противоправных деяний в Украине или против Украины, включая ее агрессию в нарушение Устава ООН. Участники подтверждают, что Россия должна нести юридическую ответственность, в частности с возмещением любого ущерба, причиненного такими деяниями, что также будет способствовать сдерживанию будущих нападений и поддержке восстановления Украины. Участники подтверждают свою приверженность обеспечению привлечения к ответственности в соответствии с международным правом за международные преступления, совершенные в связи с ведением Россией агрессивной войны против Украины, в частности путем поддержки работы офиса Генерального прокурора. Участники будут продолжать содействовать эффективному национальному расследованию и судебному преследованию международных преступлений, совершенных в Украине, и будут продолжать поддерживать работу Международного уголовного суда для обеспечения полного и справедливого расследования обвинений в военных преступлениях с помощью независимых, эффективных и надежных правовых механизмов. Участники подтверждают, что военные преступления и другие зверства не должны оставаться безнаказанными. Участники разделяют убеждение в необходимости обеспечения ответственности за преступление агрессии против Украины. Таким образом, участники будут продолжать работу в коалиции государств по проработке вариантов создания трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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Возмещение ущерба, ущерба или ущерба, причиненного российской агрессией

Участники подтверждают, что Россия должна нести ответственность за ущерб, нанесенный на территории Украины, и должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины. Суверенные российские активы должны оставаться замороженными, пока Российская Федерация не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине. Норвегия, работая с международными партнерами, стремится продолжать использовать все законные пути, по которым российские активы и доходы от них могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с европейским и международным правом. Участники признают необходимость и будут продолжать работать вместе с «Группой семи» и другими государствами над созданием международного компенсационного механизма возмещения за убытки, потери и ущерб, причиненные российской агрессией, как это предусмотрено уставом реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, утвержденным резолюцией Комитета министров Совета Европы CM/Res(2023)3. Участники, в соответствии со своими соответствующими правовыми системами и международным правом, будут продолжать сотрудничество с международными партнерами для изучения всех возможных путей финансирования компенсационного механизма, чтобы помочь Украине получить возмещение от России и предоставить быструю и адекватную компенсацию жертвам агрессии.

Санкции

Участники будут продолжать работать над тем, чтобы цена агрессии России продолжала расти, в частности из-за санкций и экспортного контроля. Участники признают ценность санкций для ограничения доступа России к финансам, товарам, технологиям и услугам, которые она использует в своей агрессии, для уменьшения источников доходов России и для сдерживания будущих нападений, включая меры по борьбе с обходом санкций через третьи страны. Норвегия будет продолжать тесно сотрудничать с ЕС, чтобы поддерживать давление на Россию с помощью жестких международных санкций, которые охватывают санкции против секторов российской экономики и тех, кто на территории Российской Федерации или за ее пределами поддерживает войну или получает выгоду от нее, или кто помогает обходить санкции в третьих странах, и в борьбе с уклонением от санкций пока продолжается агрессивная война России против Украины и не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Норвегия будет сотрудничать с ЕС и поддерживать его решительные действия по борьбе со всеми формами обхода санкций.

VI. европейская и евроатлантическая интеграция. Приверженность реализации реформ

Участники подтверждают, что инклюзивная реформа является необходимой для текущей и будущей безопасности и процветания Украины, для ее демократии, для устойчивости ее институтов и для европейских и евроатлантических стремлений Украины, в частности для ее будущего членства в ЕС и НАТО. Последствия войны, такие как освобождение оккупированных территорий, переход от военного положения и необходимость соответствовать общественным ожиданиям, потребуют от украинских институтов надлежащей адаптации для эффективного преодоления таких вызовов. Участники подтверждают свою приверженность направлению усилий на проведение реформ в соответствии с приоритетными направлениями, определенными для вступления в ЕС и НАТО, и критериями МВФ, а также согласованию их с другими основными донорами, в частности международными финансовыми учреждениями и партнерами из «Группы семи». Большая часть гражданской поддержки Норвегии осуществляется через надежных международных партнеров, таких как Всемирный банк, ЕБРР и ООН. Участники поддерживают работу этих организаций, в частности их внимание к устойчивости, прозрачности, надлежащему управлению и борьбе с коррупцией. Норвегия признает значительный прогресс, достигнутый Украиной в осуществлении реформ. Украина подтверждает свою постоянную приверженность реализации реформ, в частности в сферах: правительство: Украина обязуется продолжать институциональную реформу управления с целью развития устойчивой и всеобъемлющей демократии, включая продолжение реформы судебной системы с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности к верховенству права; борьба с коррупцией: признавая, что этот вопрос касается всех сфер реформ, Украина обязуется продолжать развивать свой потенциал и способность предотвращать и противодействовать коррупции в государственном и частном секторах, а также в гражданском обществе, в частности путем создания и поддержки независимых и должным образом обеспеченных ресурсами антикоррупционных институтов, способных действовать с надлежащей подотчетностью, но без политического вмешательства; экономическая и бизнес-среда: модернизация экономики путем проведения реформ, которые будут способствовать привлечению частного финансирования, повышению доверия инвесторов, борьбе с коррупцией и созданию справедливых и равных условий для всех сторон, в частности путем реформирования государственных предприятий (ГП); уважение прав человека, включая участие работников и свободу СМИ, для развития сильной и устойчивой демократии. Норвегия будет продолжать поддерживать текущие усилия Украины по проведению реформ и ее европейский путь. Норвегия подтверждает свою поддержку вступления Украины в Европейский Союз. Норвегия в очередной раз утверждает, что Украина принадлежит к евроатлантической семье и станет членом НАТО. Норвежская Поддержка реформ и надлежащего управления будет охватывать механизм поддержки технического сотрудничества между Украиной и Норвегией. Норвегия признает значительный прогресс, которого достигла Украина в осуществлении реформ в секторе безопасности и обороны. Украина отмечает, что будет продолжать всеобъемлющие демократические реформы в секторе безопасности и обороны, обеспечивая полное и равноправное участие женщин на всех уровнях процесса принятия решений. Украина будет продолжать продвижение оборонных реформ и модернизации, в частности путем усиления демократического гражданского надзора за сектором безопасности, а также повышения эффективности и прозрачности украинских оборонных институтов и промышленности. Норвегия продолжит продвигать реформу сектора безопасности и обороны Украины для повышения прозрачности, подотчетности, эффективности и укрепления демократического гражданского контроля и надзора, рассматривая гендерный вопрос как сквозную тему. Норвегия будет продолжать поддерживать Министерство обороны Украины и подчиненные ему учреждения в реформировании и укреплении добропорядочности в секторе безопасности, а также в активной и систематической борьбе с коррупцией. Норвегия будет исследовать дальнейшие перспективы сотрудничества по развитию оборонного сектора в рамках НАТО.

VII. консультации и сотрудничество в случае надвигающегося вооруженного нападения

Любое будущее российское вторжение в Украину будет нарушением Устава ООН и основополагающих принципов международного права и серьезно подорвет евроатлантическую безопасность. В случае предстоящего российского вооруженного нападения на Украину, по запросу любого из участников, участники в течение 24 часов проведут консультации на двустороннем уровне или по другим каналам, которые они оба считают приемлемыми, для определения соответствующих дальнейших шагов. Участники будут стремиться к тесной координации с союзниками и партнерами. При таких обстоятельствах Норвегия, в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, предоставит Украине быструю и устойчивую помощь по безопасности, современную военную технику в сухопутной, морской и воздушной сферах, а также экономическую помощь, наложит на Россию экономические и другие расходы, в частности путем присоединения к санкциям, принятым ЕС, и будет консультироваться с Украиной относительно ее потребностей, когда она осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН. С целью обеспечения наиболее широкого и эффективного ответа на любое предстоящее вооруженное нападение Украина и Норвегия могут внести изменения в эти положения, чтобы согласовать их с любым механизмом, который Украина может в дальнейшем согласовать с ее другими международными партнерами, включая участников совместной декларации стран «Группы семи» от 12 июля 2023 года.

VIII. Заключительные положения

Это соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания. В то же время, согласно совместной декларации стран «Группы семи» от 12 июля 2023 года, участники намерены сохранить силу этого соглашения на время, пока Украина будет двигаться по пути к членству в евроатлантическом сообществе. Для содействия выполнению этого соглашения Украина и Норвегия будут обеспечивать поддержание диалога относительно прогресса и внесения изменений в случае необходимости. Участники, при необходимости, будут определять уполномоченные органы для разработки и выполнения двусторонних договоров в соответствии с направлениями сотрудничества, определенными настоящим Соглашением. В случае если Украина станет членом НАТО до окончания срока действия этого соглашения, участники примут решение относительно его дальнейшего статуса. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено одним из участников путем направления письменного уведомления другому участнику. Действие этого Соглашения прекращается через шесть месяцев с даты направления такого уведомления. Это соглашение может быть изменено и дополнено, включая добавление к нему приложений, по взаимному письменному согласию участников. Любые споры между участниками, возникающие в связи с толкованием и/или выполнением настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров или консультаций между участниками. Это соглашение вступает в силу с момента подписания.

Подписано в Стокгольме 31 мая 2024 года в двух экземплярах на английском и украинском языках, в случае каких-либо разногласий текст на английском языке будет иметь преимущественную силу.

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