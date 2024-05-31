Украина и Исландия подписали соглашение по безопасности

Украина и Исландия заключили соглашение по безопасности, свои подписи под документом в Стокгольме поставили Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон, сообщили в офисе Президента в пятницу, пишет УНН.

В Стокгольме Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке - сообщили в ОП.

Детали

Исландия обязалась оказывать всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине, а также содействовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.

В течение 2024-2028 годов Исландия ежегодно будет выделять не менее 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долл.). Поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения. Исландия также готова финансировать, закупать и поставлять оборонительные материалы и снаряжение. Кроме того, сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.

Уникальность соглашения в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Кроме того, Исландия будет уделять особое внимание поддержке и снаряжению украинских женщин в Вооруженных Силах Украины.

Отдельные разделы соглашения касаются поддержки украинской формулы мира, санкций против рф, возмещения убытков и привлечения агрессора к ответственности. Также речь идет об укреплении социальной и гражданской инфраструктуры, в частности в сфере образования и энергетической безопасности.

Исландия обязуется усилить дипломатическое представительство в Киеве для углубления сотрудничества с правительственными учреждениями, парламентом, гражданским обществом и частным сектором в Украине.

Дополнение

Украина и Исландия заключили соглашение на выполнение Вильнюсской декларации G7, которую приняли 12 июля прошлого года. Всего наша страна подписала уже четырнадцать двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.