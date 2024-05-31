Україна та Ісландія підписали безпекову угоду
Київ • УНН
Україна та Ісландія підписали всеосяжну безпекову угоду, що передбачає довгострокову економічну, гуманітарну, оборонну підтримку та співпрацю для майбутнього членства України в ЄС та НАТО.
Україна й Ісландія уклали безпекову угоду, свої підписи під документом у Стокгольмі поставили Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон, повідомили в Офісі Президента у п'ятницю, пише УНН.
У Стокгольмі Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку
Деталі
Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.
Протягом 2024-2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн дол.). Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди. Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження. Крім того, співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.
Унікальність угоди в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Окрім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних Силах України.
Окремі розділи угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.
Ісландія зобов’язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні.
Доповнення
Україна й Ісландія уклали угоду на виконання Вільнюської декларації G7, яку ухвалили 12 липня торік. Загалом наша країна підписала вже чотирнадцять двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.