В этом году Украина получит 6 млрд евро от Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии - Зеленский
Киев • УНН
В этом году Украина получит военную помощь в размере 6 миллиардов евро от Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии в рамках соглашений о безопасности, подписанных с этими странами.
В рамках подписанных соглашений по безопасности с Данией, Швецией, Норвегией, Финляндией и Исландией, Украина только в этом году получит 6 млрд евро. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс – конференции по итогам саммита Украина-Северная Европа, передает УНН.
детали
У нас уже есть 5 подписанных соглашений. Сегодня соглашения были подписаны со Швецией, Норвегией и Исландией. До того Данией и Финляндией. И это действительно прочные меры безопасности, которые усилят нас до того момента, как Украина присоединится к НАТО. Соглашения определяют спектор военной поддержки. Только в этом году совместная военная помощь во всех пяти сделках составит 6 млрд евро
Напомним
Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия предоставили Украине уже около 17 млрд евро помощи в различных сферах. Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку этих стран.
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