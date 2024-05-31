Цього року Україна отримає 6 млрд євро від Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії - Зеленський
Київ • УНН
Цього року Україна отримає військову допомогу в розмірі 6 мільярдів євро від Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії в рамках угод про безпеку, підписаних з цими країнами.
В рамках підписаних безпекових угод з Данією, Швецією, Норвегією, Фінляндією та Ісландією, Україна лише у цьому році отримає 6 млрд євро. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Україна – Північна Європа, передає УНН.
Деталі
Ми вже маємо 5 підписаних угод. Сьогодні угоди були підписані зі Швецією, Норвегією та Ісландією. До того Данією та Фінляндією. І це справді міцні заходи безпеки, які посилять нас до того моменту, як Україна приєднається до НАТО. Угоди визначають спектор військової підтримки. Лише цього року спільна військова допомога в усіх п’яти угодах становитиме 6 млрд євро
Нагадаємо
Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія надали Україні вже близько 17 млрд євро допомоги у різних сферах. Україна може і надалі розраховувати на підтримку цих країн.