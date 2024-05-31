Нордичні країни надали Україні допомоги близько на 17 млрд євро - прем’єр Швеції
Київ • УНН
Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія вже надали Україні близько 17 мільярдів євро допомоги. Київ може і надалі розраховувати на підтримку цих країн.
Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія надали Україні вже близько 17 млрд євро допомоги у різних сферах. Україна може і надалі розраховувати на підтримку цих країн. Про це під час пресконференції за підсумками саміту Україна – Північна Європа заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає УНН.
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"Нордичні країни вже підтримали Україну вже приблизно на 17 млрд євро у різних сферах. Нещодавня допомога Швеції, яка була підписана кілька днів тому, має чіткий фокус. Ми будемо надавати спроможності у сфері ППО разом з нашими партнерами в рамках Повітряної коаліції і пакет включає два літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління, що значно посилить українську повітряну допомогу. Пакет також включає так потрібні артилерійські снаряди та бронетехніку", - сказав Крістерссон.
Він зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку Нордичних країн, адже стратегічна мета - це спільна перемога.
Нагадаємо
В рамках безпекової угоду, підписаної Президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Швеція надасть близько 6,5 млрд євро протягом трьох років, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік.