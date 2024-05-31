Нордические страны предоставили Украине помощи около на 17 млрд евро - премьер Швеции
Киев • УНН
Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия уже предоставили Украине около 17 миллиардов евро помощи. Киев может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку этих стран.
Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия предоставили Украине уже около 17 млрд евро помощи в различных сферах. Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку этих стран. Об этом во время пресс – конференции по итогам саммита Украина-Северная Европа заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает УНН.
Детали
"Нордические страны уже поддержали Украину уже примерно на 17 млрд евро в различных сферах. Недавняя помощь Швеции, которая была подписана несколько дней назад, имеет четкий фокус. Мы будем предоставлять возможности в сфере по вместе с нашими партнерами в рамках воздушной коалиции и пакет включает два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, что значительно усилит украинскую воздушную помощь. Пакет также включает в себя столь необходимые артиллерийские снаряды и бронетехнику", - сказал Кристерссон.
Он отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку нордических стран, ведь стратегическая цель - это общая победа.
Напомним
В рамках соглашения о безопасности, подписанного Президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, Швеция предоставит около 6,5 млрд евро в течение трех лет, что примерно составит 2,2 млрд евро в год.
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