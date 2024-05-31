Швеція надасть Україні протягом трьох років 6,5 млрд євро в рамках безпекової угоди: що відомо
Київ • УНН
Швеція надасть Україні військову допомогу на суму близько 6,5 мільярдів євро протягом трьох років відповідно до Угоди про безпеку, підписаної президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
В рамках безпекової угоду, підписаної Президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Швеція надасть близько 6,5 млрд євро протягом трьох років, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Про це йдеться в повідомленні на Офіційному інтернет-представництві президент, передає УНН.
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Упродовж 2024-2026 років Швеція надасть нашій країні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати
Зазначається, що в рамках угоди Швеція і надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва. Також передбачається надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.
"Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні", - зазначається в повідомленні.
Угода також стосуватиметься підтримки української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, допомоги в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури та підтримки на шляху України до членства в ЄС і НАТО.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.