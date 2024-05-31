Швеция предоставит Украине в течение трех лет 6,5 млрд евро в рамках соглашения о безопасности: что известно

В рамках соглашения о безопасности, подписанного Президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, Швеция предоставит около 6,5 млрд евро в течение трех лет, что примерно составит 2,2 млрд евро в год. Об этом говорится в сообщениии на официальном интернет-представительстве президент, передает УНН.

детали

В течение 2024-2026 годов Швеция предоставит нашей Украине военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро), что примерно составит 2,2 млрд евро в год. Сумма пособия будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.Военная поддержка Украины охватывает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках соглашения Швеция и в дальнейшем будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, в отношении которых партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства. Также предусматривается предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.

"Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в нашей стране", - отмечается в сообщении.

Соглашение также будет касаться поддержки украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков и привлечения агрессора к ответственности, помощи в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры и поддержки на пути Украины к членству в ЕС и НАТО.

Напомним

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.