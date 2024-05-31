Україна та Швеція підписали безпекову угоду
Київ • УНН
Україна і Швеція підписали угоду про співробітництво в галузі безпеки, що зміцнює їх партнерство у сфері безпеки.
Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки, повідомляє УНН.
Так, сьогодні Президент України та прем’єр Швеції підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Зеленський анонсував, що сьогодні буде загалом підписано три угоди про безпеку.
Зеленський сьогодні у Стокгольмі: анонсував підписання трьох угод про безпеку31.05.24, 10:59 • 22268 переглядiв
Доповнення
28 травня Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік.
До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією