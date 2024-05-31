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Україна та Швеція підписали безпекову угоду

Україна та Швеція підписали безпекову угоду

Київ • УНН

 • 23078 перегляди

Україна і Швеція підписали угоду про співробітництво в галузі безпеки, що зміцнює їх партнерство у сфері безпеки.

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки, повідомляє УНН.

Так, сьогодні Президент України та прем’єр Швеції підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Зеленський анонсував, що сьогодні буде загалом підписано три угоди про безпеку.

Зеленський сьогодні у Стокгольмі: анонсував підписання трьох угод про безпеку31.05.24, 10:59 • 22268 переглядiв

Доповнення

28 травня Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік.

До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
latviiaЛатвія
stokholmСтокгольм
vilniusВільнюс
finliandiiaФінляндія
daniiaДанія
kanadaКанада
frantsiiaФранція
shvetsiiaШвеція
belhiiaБельгія
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
italiiaІталія
ispaniiaІспанія
nimechchynaНімеччина
niderlandyНідерланди
portuhaliiaПортугалія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
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